Войти
04.03.2019
Российская газета

В США оценили новейший российский "пулемет 21 века"

575
0
0
Источник изображения: Vitaly V. Kuzmin/ www.vitalykuzmin.net

Американские СМИ заинтересовались новейшим российским пулеметом РПК-16.

Анализируя его, Military Times вспоминает об американском модульном комплексе Stoner 63, который позволял солдату создавать оптимальный вариант оружия для выполняемой конкретной задачи. Универсальный Stoner 63 можно было превратить в винтовку, легкий пулемет или стационарный дистанционно управляемый пулемет. Но в отличие от ненадежного американского образца, именно РПК-16 Military Times называет "пулеметом 21 века".

"Цель РПК-16 состоит в том, чтобы предоставить российским пехотинцам оружие с аналогичной базовой концепцией, которое можно легко и быстро трансформировать в соответствии с целями предстоящей миссии", - говорится в публикации. Также издание отмечает, что новый пулемет, созданный на основе АК-12, должен со временем заменить РПК-74, который находится на вооружении с середины 1970-х годов.

РПК-16 имеет два основных ствола 21,7 дюйма и 14,6 дюйма, которые легко снять и заменить. Длинный ствол предназначен для использования РПК-16 в качестве пулемета и позволяет вести огонь со скорострельностью 700 выстрелов в автоматическом режиме. Также пулемет можно превратить в оружие дальнего боя, поставив необходимую оптику на планку Пикатинни.

А для использования в качестве штурмовой винтовки или укороченного автоматического оружия бойцу нужно просто установить короткий ствол. На РПК-16 можно поставить съемные сошки, различные электронные устройства и прицелы и складывающийся регулируемый приклад.

Новый пулемет использует боеприпасы 5,45x39 мм и может снабжаться магазинами на 30 или 45 патронов, а также барабанным магазином на 95 патронов.


Руслан Мельников

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
АК-12
РПК-16
РПК-74
Система поражения "Ратник"
Похожие новости
04.03.2019
Military Times (США): Россия представила РПК-16 — свою версию легкого пулемета "Стоунер 63" XXI века
29.01.2019
«У нас есть не так много времени, чтобы перейти на гражданские рельсы»
25.01.2019
Владимир Дмитриев: рынок стрелкового оружия США для нас сейчас закрыт
30.11.2018
Vnmedia (Вьетнам): самое популярное артиллерийское оружие России XX века
20.09.2017
Оружейная симфония "Калашникова": чем может вооружиться армия России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.03 16:27
  • 1
Отставного генерала арестовали за мошенничество с "мертвыми душами"
  • 04.03 16:21
  • 1
В США оценили Т-90М с боекомплектом 3ВОФ128 "Тельник"
  • 04.03 16:10
  • 4
В России признали неспособность "освоить некоторые технологии"
  • 04.03 16:06
  • 1
США готовят рои РЭБ-беспилотников
  • 04.03 16:05
  • 14
Полевые испытания самоходки "Лотос" завершатся в 2019 году
  • 04.03 16:02
  • 4
Российская БМП-2 оказалась отлично приспособлена к войне в пустыне
  • 04.03 15:47
  • 1
В НПО "Андроидная техника" заявили, что начинать освоение Марса должны роботы
  • 04.03 15:25
  • 1
Генштаб призвал активизировать исследования по защите от угроз в космосе
  • 04.03 15:09
  • 2
Для российских военных разработали робота-санитара
  • 04.03 15:08
  • 1
Корабль "Федерация" будет летать к МКС только в рамках испытаний
  • 04.03 15:02
  • 1
Корабль "Федерация" будет проходить испытания в 2022-2025 годах - Рогозин
  • 04.03 14:52
  • 2
Промахи индийских ВВС при использовании SPICE-2000 оценили в сотни метров
  • 04.03 14:52
  • 3
Замначальника ГШ ВСУ обвинил ЛДНР в применении снаряда "Краснополь"
  • 04.03 14:37
  • 15
Названы сроки создания российских атомных эсминцев типа "Лидер"
  • 04.03 14:27
  • 9
Опрос: большинство американцев считают Россию "критической угрозой"