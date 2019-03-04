В США оценили новейший российский "пулемет 21 века"

Американские СМИ заинтересовались новейшим российским пулеметом РПК-16.

Анализируя его, Military Times вспоминает об американском модульном комплексе Stoner 63, который позволял солдату создавать оптимальный вариант оружия для выполняемой конкретной задачи. Универсальный Stoner 63 можно было превратить в винтовку, легкий пулемет или стационарный дистанционно управляемый пулемет. Но в отличие от ненадежного американского образца, именно РПК-16 Military Times называет "пулеметом 21 века".

"Цель РПК-16 состоит в том, чтобы предоставить российским пехотинцам оружие с аналогичной базовой концепцией, которое можно легко и быстро трансформировать в соответствии с целями предстоящей миссии", - говорится в публикации. Также издание отмечает, что новый пулемет, созданный на основе АК-12, должен со временем заменить РПК-74, который находится на вооружении с середины 1970-х годов.

РПК-16 имеет два основных ствола 21,7 дюйма и 14,6 дюйма, которые легко снять и заменить. Длинный ствол предназначен для использования РПК-16 в качестве пулемета и позволяет вести огонь со скорострельностью 700 выстрелов в автоматическом режиме. Также пулемет можно превратить в оружие дальнего боя, поставив необходимую оптику на планку Пикатинни.

А для использования в качестве штурмовой винтовки или укороченного автоматического оружия бойцу нужно просто установить короткий ствол. На РПК-16 можно поставить съемные сошки, различные электронные устройства и прицелы и складывающийся регулируемый приклад.

Новый пулемет использует боеприпасы 5,45x39 мм и может снабжаться магазинами на 30 или 45 патронов, а также барабанным магазином на 95 патронов.

Руслан Мельников