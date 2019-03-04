Генштаб уличил США в разработке новой стратегии "Троянский конь"

Американские военные начали разработку новой стратегии ведения военных действий под негласным названием "Троянский конь". Об этом в субботу рассказал начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов.

По его словам, суть новой стратегии заключается в активном использовании протестного потенциала так называемой "пятой колоны" для дестабилизации обстановки в неугодной стране с одновременным нанесением ударов высокоточным оружием по наиболее важным гособъектам.

Военачальник отметил, что Россия готова к предотвращению такой стратегии. "Поскольку в последние годы военные ученые совместно с Генеральным штабом разработали концептуальные подходы по нейтрализации агрессивных действий вероятных противников. Основой нашего ответа является стратегия активной обороны, которая с учетом оборонительного характера российской военной доктрины предусматривает проведение упреждающего комплекса мер по нейтрализации угроз безопасности государства", - рассказал Валерий Герасимов на конференции, посвященной развитию военной стратегии.

Начальник Генштаба добавил, что мы должны опережать противника в развитии военной стратегии и всегда "идти на шаг впереди". Кроме того, по данным российских военных, Соединенные Штаты Америки в настоящее время создают предпосылки к милитаризации космического пространства.

"Пентагон неоднократно в последнее время заявлял о намерении использовать в военных целях космос. Для этого формируется новый род войск - космические войска", - подчеркнул Герасимов, добавив, что такие действия в итоге могут привести к резкому обострению военно-политической обстановки, появлению военных угроз, на которые России придется отвечать зеркальными и асимметричными мерами. Кроме того, по словам Валерия Герасимова, Вашингтон продолжает курс на расширение системы военного присутствия непосредственно у границ России, разрушение системы договорных отношений по вопросам ограничения и сокращения вооружений. Такие шаги, по словам начальника Генштаба, непременно ведут к нарушению стратегической стабильности.

"В 2002 году США в одностороннем порядке вышли из Договора об ограничении систем противоракетной обороны. Следующим шагом после недавнего демонстративного приостановления участия в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности может стать отказ от продления Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений СНВ-3", - прогнозирует российский военачальник.

Иван Петров