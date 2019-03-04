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04.03.2019
ТАСС

Герасимов: единая система сил и средств разведки обеспечит нанесение избирательных ударов

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Валерий Герасимов
Валерий Герасимов.
Источник изображения: gazeta.ru

Начальник Генштаба России добавил, что следующее направление связано с масштабным применением роботизированных комплексов военного назначения

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Одно из направлений развития российской стратегии связано с созданием и развитием на базе современных информационных и телекоммуникационных технологий единой системы интегрированных сил и средств разведки, поражения и управления войсками и оружием. Об этом заявил в субботу начальник Генерального штаба Вооруженных сил - первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов.

"Она предназначена для обнаружения, выдачи целеуказаний и нанесения избирательных ударов по критически важным объектам в масштабе времени, близком к реальному, стратегическим и оперативно-тактическим неядерным оружием", - сказал он, выступая на общем собрании Академии военных наук.

По словам Герасимова, "следующее направление связано с масштабным применением роботизированных комплексов военного назначения, в первую очередь беспилотных летательных аппаратов, для повышения эффективности решения широкого спектра задач".

"Другим направлением стало создание системы противодействия применению беспилотных летательных аппаратов и высокоточного оружия", - отметил он.

"Задача военной науки по данному вопросу состоит, прежде всего, в научной проработке вопросов создания стратегической системы противодействия беспилотным летательным аппаратам в ВС РФ и обосновании перспективных стратегических систем радиоэлектронной борьбы и их интеграции в единую систему", - сказал начальник Генштаба.

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