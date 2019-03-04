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04.03.2019
Военное обозрение

В Минпроторге заявили о создании российского процессора "Эльбрус-8СВ"

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Разработчики линейки российских микропроцессоров "Эльбрус" завершили создание нового высокопроизводительного процессора по заказу Минпромторга и во исполнение постановления Правительства о государственном оборонном заказе, сообщает блог bmpd со ссылкой на веб-ресурс CNews.

Источник изображения: www.cnews.ru

Как сообщает СNews, проект по созданию российского универсального 64-разрядного восьмиядерного микропроцессора завершен. Работы велись компанией МЦСТ в течении почти 5 лет, на опытно-конструкторские работы потрачено 621 млн. рублей.

Проект “Процессор 9” с архитектурой “Эльбрус” завершен в 2018 г., процессор разработан полностью, успешно испытан и принят комиссией. По результатам работы комиссии замечания отсутствуют. Документация готова для серийного производства

завили в пресс-службе Минпромторга.

"Процессор-9” разработан на технологии 28 нм (интеловские 32 нм), работает на частоте 1,5 ГГц, имеет пиковую производительность 576 ГФлопс одинарной точности и 288 ГФлопс двойной точности. По сравнению с зарубежными изделиями по характеристикам “Эльбрус-8СВ” сопоставим с Intel Itanium 9760, Intel Xeon E5-2609 v3 и Intel Xeon E7-4850 v4.

В Минпромторге полагают, что на базе российского ”Процессора-9” можно создавать персональные компьютеры, высокопроизводительные рабочие станции, сервера различных назначений с производительностью до 2 ТФлопс, в различных ЦОД и суперЭВМ петафлоповой производительности.

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Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
МЦСТ
Проекты
Гособоронзаказ
ИТ
Эльбрус МЦСТ
Ядерный щит
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