Stern: западные эксперты недооценили ракету "Циркон"

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Гиперзвуковая ракета морского базирования "Циркон" оказалась гораздо быстрее, чем полагали западные эксперты. Об этом говорится в статье журналиста Гернота Крампера, опубликованной в немецком журнале Stern.

"Поскольку скорость ракеты составляет 11 тысяч километров в час, пяти минут будет достаточно, чтобы она достигла Пентагона и уничтожила его", - говорится в статье.

По информации издания, западные эксперты предполагали, что скорость "Циркона" не будет превышать шесть тысяч километров в час.

Однако ракета превзошла эти ожидания — ее скорость, а также радиус действия в тысячу километров делает перехват невозможным.

"Эффективно противостоять подобным ракетам могут лишь электронные системы ПВО и лазерное оружие", - заключил Крампер.

20 февраля президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что новая гиперзвуковая морская ракета "Циркон" будет иметь скорость девять махов и дальность полета более тысячи километров. Ею вооружат как перспективные, так и строящиеся надводные и подводные корабли.

По словам контр-адмирала в отставке, Героя России, кандидата технических наук Всеволода Хмырова, ракеты гарантированно поразят цели за пять минут с расстояния 500 километров от берега.