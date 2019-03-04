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04.03.2019
Известия.ru

Немецкие СМИ назвали "Циркон" превзошедшей ожидания Запада ракетой

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Российская гиперзвуковая ракета "Циркон" превзошла ожидания западных экспертов. Ей потребуется пять минут, чтобы достичь Пентагона и уничтожить его, утверждает немецкое издание Stern.

Скорость, которую развивает "Циркон", делает перехват невозможным, цитирует статью телеканал "Звезда". 

"Эффективно противостоять подобным ракетам способны только электронные системы ПВО и лазерное оружие", — говорится в материале.

24 февраля телеканал "Россия 1", который является частью ВГТРК, назвал в программе "Вести недели" военные центры США, которые могут стать целями для ракет "Циркон" в случае угрозы применения Вашингтоном ракет по РФ. Среди них здание Пентагона, правительственный пункт управления Кэпмп-Дэвид, пункт управления президента США и командный центр комитета начальников штабов Форт-Ритчи, а также пункт управления стратегическими наступательными силами Мак-Клеллан и пункт управления ядерными силами Джим-Крик.

За несколько дней до этого член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации Виктор Мураховский сообщил "Известиям", что "Циркон" может поступить в войска в течение трех лет.

Ракета создается для поражения как морских, так и наземных целей. Она способна развивать скорость полета около 9 Махов, ее дальность может составить более 1 тыс. км.

 

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Германия
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Циркон-С 3М22
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