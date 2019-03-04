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04.03.2019
Lenta.ru

Полет андроида на космическом корабле Илона Маска сняли на видео

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Компания Илона Маска Space X провела на своем YouTube-канале трансляцию запуска ракеты-носителя Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon. В нее вошли кадры из кабины корабля, где находится антропоморфное тестовое устройство Ripley, названное в честь героини Сигурни Уивер из фильма "Чужой".

Как сообщается на сайте NASA, корабль успешно был выведен на орбиту. Стыковка с модулем Harmony американского сегмента Международной космической станции (МКС) должна произойти в воскресенье, 3 марта, в 11:00 мск. В доке он останется до 10.30 мск 8 марта, посадка запланирована на поверхность Атлантического океана.

Помимо Ripley, который собирает данные для подготовки пилотируемого полета, на борту Crew Dragon находится более 180 килограммов различного оборудования и припасов для снабжения экипажа МКС.

На данный момент людей на МСК доставляют только разработанные в СССР и доработанные в России корабли серии "Союз".

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Страны
Россия
США
Персоны
Илон Маск
Проекты
Falcon РН
МКС
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