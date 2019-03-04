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04.03.2019
Известия.ru

В Генштабе рассказали о планах США по дестабилизации неугодных стран

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

Соединенные Штаты и их союзники прорабатывают военные действия наступательного характера с целью дестабилизации неугодных стран, в частности Венесуэлы, заявил глава российского Генштаба генерал армии Валерий Герасимов.

По его словам, Запад уже определился с агрессивным вектором своей внешней политики и сейчас активно прорабатывает технологии "цветных революций", применения "мягкой силы", а также применения концепций "глобальный удар" и "многосферное сражение".

"Их целью является ликвидация государственности неугодных стран, подрыв суверенитета, смена законно избранных органов государственной власти", — цитирует Герасимова "РИА Новости".

Он напомнил, что все выше описанные сценарии применения "цветных революций" и военного вмешательства мировое сообщество наблюдало в Ираке, в Ливии и на Украине.

Однако на этом США останавливаться не намерены. По словам замглавы Минобороны России, Пентагон сейчас разрабатывает совершенно новую стратегию ведения военных действий — "троянский конь".

"Суть ее заключается в активном использовании протестного потенциала "пятой колонны" в интересах дестабилизации обстановки с одновременным нанесением ударов высокоточным оружием (ВТО) по наиболее важным объектам", — рассказал Герасимов.

Замминистра отметил, что у России есть комплекс мер по упреждающей нейтрализации угроз безопасности государства, поэтому Москва готова предотвратить любые агрессивные планы Соединенных Штатов.

В конце февраля начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Голдфайн заявил, что Вашингтон разрабатывает стратегию ведения войны против России и Китая. Ее суть заключается в "скрытом вторжении" вглубь территории противника и нанесении ударов по его слабым местам. Затраты на создание этой тактики составят порядка $135 млрд.

 

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Венесуэла
Ирак
Китай
Ливия
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