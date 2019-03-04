Американский флот вооружился первым стелс-истребителем

Семейство истребителей F-35 доказало свою боеспособность. Вчера, 1 марта, на сайте Военно-морского института ВМС США появилась информация о том, что истребители F-35C достигли статуса начальной боевой готовности.

F-35 — семейство истребителей пятого поколения. Самолёты выпускаются в трёх версиях: F-35A со стандартными взлётом и посадкой, F-35B с вертикальными взлётом и посадкой, F-35C — самолёт для ВМС, базирующийся на авианосцах (взлетает при помощи катапульты, садится с использованием аэрофинишера).

Истребитель F-35C. Источник изображения: f35.com

F-35B и F-35A обрели статус начальной боевой готовности в 2015 и 2016 годах соответственно и сейчас полноценно используются в учебных и боевых миссиях. F-35C существенно отличается от своих собратьев — в частности, у этой модели складывающееся крыло, которое существенно больше, чем у модификаций A и B (как по длине, так и по площади).

Промо-ролик истребителя F-35C

Первая эскадрилья палубных боевых самолётов завершила квалификационные испытания на палубе авианосца USS Carl Vinson (CVN 70). Тестирования прошли десять истребителей с блоком программного обеспечения 3F, необходимым комплектом запасных частей, вспомогательного оборудования, инструментов, технических методик, учебных программ и функциональной автономной логистической информационной системой (ALIS). Планируется, что первая эскадрилья F-35C будет развёрнута на USS Carl Vinson в 2021 году.