"Циркон" намного быстрее": как Запад недооценил Россию

Западные эксперты горько пожалели в недооценке российского "Циркона"

Российская гиперзвуковая ракета "Циркон" способна уничтожить Пентагон всего за пять минут - она оказалась гораздо мощнее, чем думали западные эксперты, уверены немецкие журналисты. Ранее в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин говорил, что Москва может развернуть оружие против "центров принятия решений о применении угрожающих" ракетных комплексов.

Обозреватель немецкого журнала Stern Гернот Крампер заявил в авторской статье, что российская гиперзвуковая ракета "Циркон" оказалась намного быстрее и смертоноснее, чем ее оценили западные специалисты.

Он отметил, что скорость "Циркона" составляет 11 тыс. км/час, а дальность поражения - 1 тыс. км, тогда как эксперты на Западе ожидали, что он будет развивать скорость примерно в шесть тыс. км/час с дальностью поражения около 500 км.

"Ракете, стартующей с подводной лодки и развивающей скорость в 11 тысяч километров в час, достаточно всего лишь пяти минут, чтобы достичь и уничтожить Пентагон", - предупредил Крампер.

При этом перехватить такое оружие в настоящее время, по оценкам автора, не представляется возможным. "Неядерные системы ПВО [противовоздушной обороны] остановить ракету не в состоянии. За три минуты заряд преодолевает почти 600 км. Эффективно противостоять подобным системам способны только электронные системы ПВО и лазерное оружие", - объяснил автор.

Он подчеркнул, что "Циркон" входит в состав "целой армады" новых вооружений, с помощью которых Москва "хочет произвести впечатление" на Вашингтон.

Незадолго до этого в эфире программы "Вести недели" на канале "Россия 1" сообщили, что в случае угрозы по отношению к России с американской стороны целями "Цирконов" могут стать пять военных центров принятия решений в США: Пентагон, правительственный пункт управления Кэмп-Дэвид, пункт управления президента и командный центр Комитета начальников штабов в Форт-Ритчи, а также управление стратегическими наступательными силами Мак-Клеллан и пункт управления ядерными силами Джим-Крик на Западном побережье США.

"Если мы, ничего не нарушая и никого не беспокоя, размещаем просто в океанах наши подлодки с пусковыми установками ракет "Циркон" - по 40 штук на каждой субмарине, то в зоне досягаемости российского гиперзвукового оружия тут же оказываются те самые центры принятия решений, о которых говорил [президент России Владимир] Путин", - отметили в эфире программы.

До этого российский лидер в послании Федеральному собранию заявил, что российской стороне придется "развернуть виды вооружений", которые могут быть использованы против территорий, где расположены "центры принятия решений о применении угрожающих" ракетных комплексов.

НАТО в таком заявлении увидели прямую угрозу и сочли высказывания российского лидера неприемлемыми. "Заявления российской стороны с угрозами взять на прицел союзников неприемлемы", - подчеркнул заместитель пресс-секретаря альянса Пирс Казалет.

Российская гиперзвуковая ракета "Циркон" на данный момент находится на стадии разработки. По плану, она сможет лететь со скоростью 9 Махов (скоростей звука) более чем на тысячу километров. "Цирконом", вероятно, будут вооружены подводные и надводные корабли ВМФ России.

Кстати, Stern уже не первый раз выражает свое опасение в связи с этими ракетами. В начале прошлого года в журнале опубликовали статью, в которой "Циркон" назвали "убийцей авианосцев". Автор тогда отметил, что новейшая российская ракета может развить скорость, в шесть раз превышающую скорость звука, а диапазон ее действия составит порядка 600 км.

Но, как оказалось, "Циркон" волнует не только немецких журналистов, но и британских. В марте прошлого года СМИ Соединенного королевства активно начали обсуждать характеристики новой российской гиперзвуковой крылатой ракеты. Журналисты выразили мнение, что такое оружие представляет собой угрозу для флота Великобритании и может изменить баланс сил в мире.

Издание Mirror указало, что новая российская ракета вполне способна "одним ударом" уничтожить самые современные корабли британского флота.

"Эксперты опасаются, что ракета "Циркон" может одним ударом пустить ко дну два новых британских авианосца стоимостью 6 млрд фунтов", - отметили в статье. А поскольку у британского флота нет средств для защиты своих кораблей от таких ракет, авианосцы будут вынуждены держаться вне зоны их досягаемости, то есть примерно в сотнях километров.

Daily Mail, в свою очередь, указало о способности ракеты развивать скорость до 7,4 тыс. км/час, что в шесть раз превышает скорость звука.

"Современные средства противоракетной обороны британского ВМФ способны сбивать снаряды, которые движутся со скоростью не выше 3,7 тыс. км/час, а значит, они бесполезны против "Циркона", - признали в материале. По мнению автора, "неудержимая" российская ракета может обернуться для британских авианосцев настоящей катастрофой.

Daily Star предположил, что "Циркон" может "изменить баланс сил". "Эту смертоносную ракету можно запустить с суши, моря и с подводной лодки. Она преодолеет 250 км за две с половиной минуты, а это быстрее, чем скорость снайперской пули", - сравнил автор статьи.

Лидия Мисник