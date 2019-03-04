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04.03.2019
Российская газета

Появилось видео встречи эсминца США и российского фрегата в Босфоре

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В интернете появилось видео встречи российского и американского военных кораблей в проливе Босфор на выходе из Черного моря. Речь идет о фрегате "Адмирал Эссен" и эсминце Donald Cook.

На пятиминутном ролике показано, как два корабля двигаются друг за другом в сопровождении катеров турецкой береговой охраны. Как отмечает Aydinlik Gazetesi, при этом экипажи дежурили у боевых орудий. Также турецкое издание обращает внимание на управляемые ракеты, которые имеются на вооружении этих двух кораблей.

Встреча произошла примерно в 08.00. Первым в пролив вошел Donald Cook, за ним - "Адмирал Эссен", который, кстати, в публикации называется одним из самых современных российских кораблей.

Напомним, ранее Donald Cook побывал в порту Одессы, а за его движением в Черном море наблюдали российские корабли "Орехово-Зуево" и "Иван Хурс".


Руслан Мельников

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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