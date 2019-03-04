Войти
04.03.2019
ТАСС

В Генштабе рассказали о влиянии сирийского опыта на стратегию России

557
0
+2
Российские летчики
Российские летчики перед полетом у самолета Су-24 на авиабазе Хмеймим в Сирии.
Источник изображения: © РИА Новости / Дмитрий Виноградов

Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил, что в ходе операции российских ВС в Сирии получило развитие постконфликтное урегулирование

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Обобщение и внедрение сирийского опыта позволило выделить новую практическую область стратегии России, заявил в субботу начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

"Это выполнение задач по защите и продвижению национальных интересов за пределами территории России в рамках стратегии ограниченных действий", - сказал он в выступлении на общем собрании Академии военных наук.

"Основой реализации данной стратегии является создание самодостаточной группировки войск на основе формирований одного из видов вооруженных сил, обладающего высокой мобильностью и способного внести наибольший вклад в решение поставленных задач. В Сирии такая роль отведена формированиям воздушно-космических сил", - сказал Валерий Герасимов.

"Важнейшими условиями реализации данной стратегии являются завоевание и удержание информационного превосходства, опережающая готовность систем управления и всестороннего обеспечения, а также скрытное развертывание необходимой группировки", - отметил он.

Герасимов также отметил, что новые способы действий войск получили обоснование в ходе российской операции в Сирии.

"Получило развитие постконфликтное урегулирование. В Сирии впервые была разработана и апробирована на практике новая форма применения формирований вооруженных сил - гуманитарная операция", - сказал он.

"В Алеппо и в Восточной Гуте в сжатые сроки пришлось планировать и проводить мероприятия по выводу мирного населения из зоны конфликта одновременно с выполнением боевых задач по разгрому террористов", - напомнил Валерий Герасимов.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Герасимов Валерий
Похожие новости
10.08.2018
Грузинский урок российской армии
06.09.2017
Шойгу, Борисов, Бондарев лидируют по цитируемости среди военных - СКАН
21.09.2016
Визит начальника Генерального Штаба Вооруженных Сил России Валерия Герасимова в Турцию
15.12.2015
Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов встретился с представителями военно-дипломатического корпуса
23.11.2015
Испытано войной
18.12.2012
Брюссель и Москва согласовали свои планы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.03 16:10
  • 4
В России признали неспособность "освоить некоторые технологии"
  • 04.03 16:06
  • 1
США готовят рои РЭБ-беспилотников
  • 04.03 16:05
  • 14
Полевые испытания самоходки "Лотос" завершатся в 2019 году
  • 04.03 16:02
  • 4
Российская БМП-2 оказалась отлично приспособлена к войне в пустыне
  • 04.03 15:47
  • 1
В НПО "Андроидная техника" заявили, что начинать освоение Марса должны роботы
  • 04.03 15:25
  • 1
Генштаб призвал активизировать исследования по защите от угроз в космосе
  • 04.03 15:09
  • 2
Для российских военных разработали робота-санитара
  • 04.03 15:08
  • 1
Корабль "Федерация" будет летать к МКС только в рамках испытаний
  • 04.03 15:02
  • 1
Корабль "Федерация" будет проходить испытания в 2022-2025 годах - Рогозин
  • 04.03 14:52
  • 2
Промахи индийских ВВС при использовании SPICE-2000 оценили в сотни метров
  • 04.03 14:52
  • 3
Замначальника ГШ ВСУ обвинил ЛДНР в применении снаряда "Краснополь"
  • 04.03 14:37
  • 15
Названы сроки создания российских атомных эсминцев типа "Лидер"
  • 04.03 14:27
  • 9
Опрос: большинство американцев считают Россию "критической угрозой"
  • 04.03 14:12
  • 1
Израиль не будет терпеть присутствие Ирана в Сирии - Нетаньяху
  • 04.03 14:10
  • 1
Страны "Бухарестской девятки" заявили об опасности Крымского моста