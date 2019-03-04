Министр обороны Украины приказал повысить с 1 апреля доплаты военным

Киев. 2 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ о повышении доплат к денежному обеспечению военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые находятся в зоне проведения операции объединенных сил (ООС).

"По решению президента Украины Петра Порошенко только что подписал приказ о повышении доплат к денежному обеспечению военнослужащим ВС Украины, которые находятся в районе ООС. Выплаты будут происходить с 1 апреля 2019 года", - написал С.Полторак на своей странице в Фейсбуке в субботу.

В сообщении министра указано, что военнослужащие, находящиеся на первой линии столкновения, будут получать доплату 2000 грн (общая сумма составит 12 тыс. грн); на второй линии столкновения доплата составит 1000 грн (общая сумма будет равна 5500 грн).

Кроме того, будет повышено денежное обеспечение военнослужащим Военно-морских сил ВСУ, которые выполняют боевые задачи и находятся в акватории Азовского моря: они получат доплату 5500 грн, а при выходе на боевые дежурства - 12 тыс. грн.