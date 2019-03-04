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04.03.2019
Известия.ru

Порошенко решил повысить зарплату украинским военным в Донбассе

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Источник изображения: Фото: facebook.com/Генеральный штаб ВСУ

Украинский президент Петр Порошенко принял решение о повышении заработной платы военным в зоне проведения операции объединенных сил. Об этом в субботу, 2 марта, сообщает пресс-служба главы государства.

"Начиная с 1 апреля, я приказываю поднять денежное обеспечение — доплату на первой линии — на 2 тыс. гривен ($74,4). Минимальная доплата должна составлять 12 тыс. гривен ($446,7) для каждого военнослужащего", — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, президент поручил повысить доплату за выполнение боевых задач на второй линии в Донбассе на 1 тыс. гривен ($37), ее уровень должен быть доведен до 5,5 тыс. гривен ($204). Морякам на азовском побережье во время выхода на боевые операции в море нужно обеспечить такую же доплату, как и бойцам на первой линии, уточняется в сообщении.

По данным "РИА Новости", зарплата военных на Украине с 1 января текущего года увеличилась на 30%: контрактники должны получать свыше 10 тыс. гривен ($360), военные, участвующие в операции в Донбассе, должны получать 20 тыс. гривен ($720).

Летом прошлого года начальник пресс-службы оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов сообщал о невыплате зарплат воюющим в Донбассе украинским военным в связи с тяжелым социально-экономическим положением в стране.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с весны 2014 года. Жители региона отказались признавать новую власть, которая сменилась в стране в феврале того же года в результате госпереворота, и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, сменив ее название в апреле 2018 года на операцию объединенных сил (ООС).

 

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Страны
Дания
Украина
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