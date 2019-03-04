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04.03.2019
Известия.ru

Отставного генерала арестовали за мошенничество с "мертвыми душами"

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Начальника Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) Войск воздушно-космической обороны (ВКО) Минобороны, отставного генерал-майора Сергея Ягольникова арестовали за крупное мошенничество с "мертвыми душами".

Как пишет 2 марта "Коммерсантъ", при своем институте он содержал их рекордное количество — свыше сотни. "Мертвые души" "трудились" в частной научно-исследовательской фирме, которая, согласно бухгалтерской отчетности, выполняла значительную часть заказов ЦНИИ. На них начислялась зарплата за работу, которую фактически выполняли реальные сотрудники учреждения. В результате, по версии следствия, Ягольников вместе с подельниками похитил не менее 14 млн рублей.

По словам источника издания, сотрудники военной контрразведки заинтересовались частной фирмой, работавшей при ЦНИИ, еще в прошлом году. В связи с тем, что все разработки института строго засекречены, они решили проверить соблюдение режима конфиденциальности в офисах частных проектировщиков, связанных с военными конструкторами. В итоге выяснилось, что утечки были невозможны в принципе, поскольку фирма на самом деле не занималась никакими проектами: ее сотрудники получали зарплату, имитируя обширную научно-практическую деятельность.

После того как вскрылся этот факт, к проверке подключилось военное следствие. Так как разбирательство шло в головной научно-технической организации ВКО, заниматься им было поручено Андрею Днепровскому — следователю по особо важным делам Главного военного следственного управления (ГВСУ) Следственного комитета России. Именно он расследовал мошеннические схемы в "Оборонсервисе".

В ходе проверок было установлено, что коллективом "мертвых душ" руководил штатный финансист ЦНИИ и старый приятель Ягольникова, а на допросах выяснилось, что мошенническую схему придумал сам отставной генерал. Ягольников и его подельник (имя не называется) были задержаны в конце февраля. Затем 235-й гарнизонный военный суд арестовал генерала на два месяца. Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Начальник ЦНИИ обвинение не признал и обжаловал арест.

В октябре прошлого года в Генпрокуратуре России заявили о возбуждении уголовного дела о хищении 188 млн рублей, выделенных на проектно-изыскательские работы 31-му институту специального строительства Минобороны РФ.

 

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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2 комментария
№1
04.03.2019 16:27
Цитата, q
В результате, по версии следствия, Ягольников вместе с подельниками похитил не менее 14 млн рублей.
Делим 14 лимонов на 100. Получаем 140 т.р. на одну душу. И сколько лет (месяцев) может просуществовать душа на эту сумму в московском регионе (а это ж наверное ещё и не чистыми, а с налогами)?  Если больше пары месяцев, то это сможет только мёртвая душа. Может в этом суть?)
Тут дело может быть и в том, что сумма НИИРов могла определяться по затратному методу и смету на одних только сотрудников ЦНИИ расписать было невозможно.  
И ещё. Жалко генерала. Нужно при увольнении в  запас каждому генералу сразу давать эти 15 лимонов и просить не заниматься коммерческой деятельностью. Ибо их "схемы" жутко примитивны. Надеюсь, что в военном плане они были передовыми генералами.
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№2
04.03.2019 16:30
Цитата, q
В итоге выяснилось, что утечки были невозможны в принципе
А вот это отличный результат.
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