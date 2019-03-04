В Генштабе России рассказали о реализации программы по комплектованию ВС контрактниками

Начальник Генштаба Валерий Герасимов заявил, что к концу 2025 года число военнослужащих по контракту достигнет 475 тыс. человек

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. В России планово реализуется программа по комплектованию Вооруженных сил (ВС) военнослужащими по контракту, заявил в субботу начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

"К исходу 2025 года их количество достигнет 475 тыс. военнослужащих, при этом потребность в призыве граждан на военную службу будет снижена", - сказал он, выступая на общем собрании Академии военных наук.

"Сегодня офицерский корпус Вооруженных Сил укомплектован подготовленными профессиональными кадрами. Имеют боевой опыт все командующие войсками военных округов, общевойсковыми объединениями, объединениями ВВС и ПВО, а также 96% командиров общевойсковых частей и соединений", - отметил Герасимов.

По его оценке, "заметно укрепилась ядерная триада, которая играет ключевую роль в сохранении стратегического паритета, доля современного вооружения нашей ядерной составляющей - 82%".

Превосходство над противником

Сложность современного вооружения такова, что наладить его производство в короткие сроки с началом военных действий вряд ли удастся, поэтому все необходимое должно выпускаться в требуемом количестве и поступать в войска еще в мирное время, заявил Герасимов.

"Мы должны всеми силами обеспечить техническое, технологическое, организационное превосходство над любым потенциальным противником", - сказал он, выступая на общем собрании Академии военных наук

"Это требование должно стать ключевым при постановке задач и перед оборонно-промышленным комплексом на разработку новых образцов вооружений. Это позволит предприятиям вести долгосрочное планирование, а научные организации получат ориентиры для развития фундаментальных и прикладных исследований в военной науке", - отметил Герасимов.