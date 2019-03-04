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04.03.2019
Военное обозрение

Компания SpaceX запустила к МКС многоразовый корабль Crew Dragon

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США осуществили запуск в космос космического корабля многоразового использования Crew Dragon компании SpaceX. Ракета-носитель Falcon 9 с космическим кораблем стартовала к МКС, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Источник изображения: flickr.com / Official SpaceX

Запуск ракеты был осуществлен в 10:49 мск со стартового комплекса 39А на космодроме на мысе Канаверал штата Флорида. Все ступени ракеты-носителя Falcon 9 отработали штатно, первая многоразовая ступень совершила успешную управляемую посадку на плавучей платформе в Атлантике.

По данным NASA все системы выведенного на орбиту новейшего американского космического корабля Crew Dragon работают нормально. Корабль активизирован, начали работу солнечные батареи. Корабль семиместный, оборудован системой экстренной эвакуации на случай аварии на старте.

Как сообщается, это первый испытательный полет американского корабля Crew Dragon, осуществляемый в непилотируемом режиме. На борту находится облаченный в скафандр с датчиками, отслеживающими "состояние", манекен по имени Рипли, названный в честь героини фантастического фильма "Чужие" и 182 кг продовольствия и научного оборудования и материалов для МКС.

По планам корабль состыкуется со станцией самостоятельно 3 марта и отстыкуется от нее 8 марта.

В июне будет проведен еще один испытательный запуск корабля для проверки надежности системы аварийного спасения капсулы экипажа. Первый пилотируемый полет корабля Crew Dragon планируется на июль этого года.

В случае успеха корабль будет сертифицирован для полетов астронавтов на МКС. Таким образом, спустя восемь лет, США вновь получат собственный корабль для полетов астронавтов на орбиту.

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Страны
США
Компании
NASA
SpaceX
Проекты
Falcon РН
МКС
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