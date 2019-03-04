Генштаб призвал активизировать исследования по защите от угроз в космосе

МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов призвал военных ученых активизировать поиск и внедрение средств противодействия возможным военным действиям вероятного противника в космосе и из космоса.

По его словам, США своими действиями создают предпосылки для милитаризации космоса.

"Военные ученые должны активизировать исследования по поиску и внедрению новых способов применения перспективного вооружения, а также обоснованию форм противодействия возможным военным действиям вероятного противника в космосе и из космоса", - сказал Герасимов на конференции, посвященной развитию военной стратегии.

Он подчеркнул, что актуальной задачей развития военной стратегии России является обоснование и совершенствование мер ядерного и неядерного сдерживания.

"Любой потенциальный агрессор должен понимать, что всякая форма давления на Россию и ее союзников бесперспективна. Наш ответ не заставит себя ждать. Для этого принимаются на вооружение и развертываются современные образцы вооружения, в том числе принципиально новые виды оружия", - подчеркнул начальник Генштаба.

Он напомнил, что началось серийное производство новых образцов вооружения в интересах оснащения ими Вооруженных сил.

"Авангард", "Сармат", новейшее оружие "Пересвет" и "Кинжал" показало свою высокую эффективность, успешно проходят испытания комплексов "Посейдон" и "Буревестник". Идет плановая работа по созданию гиперзвуковой ракеты морского базирования "Циркон", - перечислил генерал.

"Не подлежит сомнению тот факт, что в этой области мы уверенно лидируем по сравнению с технологически развитыми странами мира", - отметил он.

Он также сообщил, что "принято решение о проведении научных и конструкторских работ по разработке наземных комплексов гиперзвуковых ракет средней и меньшей дальности".

"Создание новых образцов оружия не будет втягивать Россию в новую гонку вооружения. Достаточное для сдерживания количество новых комплексов будет создано в рамках запланированного военного бюджета. Проводимая нашими западными партнерами политика вынуждает нас "на угрозу отвечать созданием угрозы", планировать в перспективе нанесение ударов по центрам принятия решения, а также по пусковым установкам, позволяющим осуществить боевое применение крылатых ракет по объектам на территории России", - подчеркнул начальник Генштаба.