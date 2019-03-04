Генштаб призвал активизировать исследования по защите от угроз в космосе
МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов призвал военных ученых активизировать поиск и внедрение средств противодействия возможным военным действиям вероятного противника в космосе и из космоса.
По его словам, США своими действиями создают предпосылки для милитаризации космоса.
Он подчеркнул, что актуальной задачей развития военной стратегии России является обоснование и совершенствование мер ядерного и неядерного сдерживания.
Он напомнил, что началось серийное производство новых образцов вооружения в интересах оснащения ими Вооруженных сил.
"Авангард", "Сармат", новейшее оружие "Пересвет" и "Кинжал" показало свою высокую эффективность, успешно проходят испытания комплексов "Посейдон" и "Буревестник". Идет плановая работа по созданию гиперзвуковой ракеты морского базирования "Циркон", - перечислил генерал.
Он также сообщил, что "принято решение о проведении научных и конструкторских работ по разработке наземных комплексов гиперзвуковых ракет средней и меньшей дальности".
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