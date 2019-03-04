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04.03.2019
РИА Новости

Россия готова противостоять американской стратегии "троянского коня"

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Военнослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Россия готова к предотвращению новой американской стратегии ведения боевых действий "троянский конь", которую разрабатывает Пентагон. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил — первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов.

О том, что американские военные приступили к разработке "троянского коня", он рассказал на конференции, посвященной развитию военной стратегии.

"Суть ее заключается в активном использовании протестного потенциала "пятой колонны" в интересах дестабилизации обстановки с одновременным нанесением ударов ВТО по наиболее важным объектам", — сказал Герасимов.

Начальник Генштаба подчеркнул, что Россия готова к предотвращению любой подобной стратегии.

"За последние годы военными учеными совместно с Генеральным штабом разработаны концептуальные подходы по нейтрализации агрессивных действий вероятных противников", — сказал он.

По словам генерала, в основе российского ответа лежит "стратегия активной обороны", которая (с учетом оборонительного характера российской военной доктрины) предусматривает меры по упреждающей нейтрализации угроз безопасности государства.

Он отметил, что именно обоснование разрабатываемых мер должно составлять научную деятельность военных ученых, и сейчас это одно из приоритетных направлений обеспечения безопасности государства.

"Мы должны опережать противника в развитии военной стратегии, идти на шаг впереди".

Валерий Герасимов

начальник Генштаба

"Троянский конь" Пентагона

О новой стратегии Пентагона заявил на прошлой неделе начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Голдфайн. По его словам, идея заключается в том, чтобы нанести удар не по сильным, а по слабым сторонам противника.

Таким образом, утверждает генерал, американская армия получит "асимметричные преимущества" перед противником. Прежде всего имеются в виду Россия и Китай — по словам Голдфайна, именно угрозы с их стороны и подтолкнули Пентагон к разработке этого плана.

Американские военные и политики постоянно называют Россию одной из наиболее серьезных опасностей для США, хотя российское руководство неоднократно подчеркивало, что Москва никому не угрожает.

Как заявил президент Владимир Путин в послании к Федеральному собранию, вся работа по повышению обороноспособности имеет только одну цель: она направлена на обеспечение безопасности России и ее граждан, чтобы никто не мог помыслить не только об агрессии против страны, но даже о том, чтобы попытаться использовать в отношении нее методы силового давления.

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Персоны
Герасимов Валерий
Путин Владимир
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