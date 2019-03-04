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04.03.2019
РИА Новости

Глава Генштаба рассказал об угрозах безопасности России

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Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Геополитические соперники России готовятся к ведению войн с "высокотехнологичным противником", с задействованием высокоточных средств поражения с воздуха и из космоса и активным ведением информационного противоборства, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил - первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов на конференции, посвященной развитию военной стратегии.

По его словам, современные конфликты характеризуются привлечением средств экономического, политического, дипломатического, информационного давления, а также демонстрацией военной мощи в интересах усиления эффективности невоенных мер.

"Между тем, геополитические соперники России не скрывают, что собираются достигать политические цели не только в ходе локальных конфликтов с ограниченными целями. Они готовятся к ведению войн с "высокотехнологичным противником", с задействованием высокоточных средств поражения с воздуха, моря и из космоса, с активным ведением информационного противоборства", - сказал Герасимов.

Он подчеркнул, что в этих условиях Вооруженные силы РФ должны быть готовы к ведению войн и вооруженных конфликтов нового типа с использованием "классических" и "асимметричных" способов действий.

"Поэтому первостепенное значение для развития теории и практики военной стратегии приобретает поиск рациональных стратегий ведения войны с различным противником. Нам необходимо уточнить сущность и содержание военной стратегии, принципы предотвращения, подготовки к войне и ее ведения", - отметил начальник Генштаба.

"Следует и дальше развивать формы и способы применения Вооруженных сил, прежде всего в стратегическом сдерживании, а также совершенствовать организацию обороны государства", - добавил Герасимов.

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Россия
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Минoбороны РФ
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Герасимов Валерий
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