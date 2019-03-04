Глава Генштаба рассказал об угрозах безопасности России
МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Геополитические соперники России готовятся к ведению войн с "высокотехнологичным противником", с задействованием высокоточных средств поражения с воздуха и из космоса и активным ведением информационного противоборства, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил - первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов на конференции, посвященной развитию военной стратегии.
По его словам, современные конфликты характеризуются привлечением средств экономического, политического, дипломатического, информационного давления, а также демонстрацией военной мощи в интересах усиления эффективности невоенных мер.
Он подчеркнул, что в этих условиях Вооруженные силы РФ должны быть готовы к ведению войн и вооруженных конфликтов нового типа с использованием "классических" и "асимметричных" способов действий.
"Следует и дальше развивать формы и способы применения Вооруженных сил, прежде всего в стратегическом сдерживании, а также совершенствовать организацию обороны государства", - добавил Герасимов.
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