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04.03.2019
Интерфакс-АВН

Единая система сил и средств разведки призвана обеспечить нанесение избирательных ударов по критически важным объектам - Герасимов

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Валерий Герасимов
Валерий Герасимов.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Москва. 2 марта. ИНТЕРФАКС - Одно из направлений развития стратегии связано с созданием и развитием на базе современных информационных и телекоммуникационных технологий единой системы интегрированных сил и средств разведки, поражения и управления войсками и оружием, заявил в субботу начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

"Она предназначена для обнаружения, выдачи целеуказаний и нанесения избирательных ударов по критически важным объектам в масштабе времени, близком к реальному, стратегическим и оперативно-тактическим неядерным оружием", - сказал он в выступлении на общем собрании Академии военных наук.

По его словам, "следующее направление связано с масштабным применением роботизированных комплексов военного назначения, в первую очередь беспилотных летательных аппаратов, для повышения эффективности решения широкого спектра задач".

"Другим направлением стало создание системы противодействия применению беспилотных летательных аппаратов и высокоточного оружия", - отметил он.

"Задача военной науки по данному вопросу состоит, прежде всего, в научной проработке вопросов создания стратегической системы противодействия беспилотным летательным аппаратам в ВС РФ, и обосновании перспективных стратегических систем радиоэлектронной борьбы и их интеграция в единую систему", - сказал В.Герасимов.

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