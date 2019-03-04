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04.03.2019
РИА Новости

Генштаб предупредил о переносе военных действий в информационную сферу

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Кибербезопасность
Подразделения кибербезопасности финансируются в приоритетном порядке. Фото с сайта www.arcyber.army.mil.
Источник изображения: www.arcyber.army.mil

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Новая реальность войн будущего будет заключаться, в том числе, в переносе военных действий в информационную сферу, заявил в субботу начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

"Анализ характера современных войн показал существенный рост значимости такой сферы противоборства, как информационная. Новая реальность войн будущего будет заключаться, в том числе, в переносе военных действий именно и в эту сферу", - сказал он в выступлении на общем собрании Академии военных наук.

"При этом информационные технологии становятся, по сути, одним из самых перспективных видов оружия", - подчеркнул Герасимов.

По его оценке, информационная сфера, не имея ярко выраженных национальных границ, обеспечивает противнику возможность непосредственно влиять на состояние национальной безопасности государства.

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