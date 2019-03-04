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04.03.2019
РИА Новости

Россия ответит на шаги США по милитаризации космоса

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Спутник на орбите Земли
Спутник на орбите Земли.
Источник изображения: https://ru.depositphotos.com

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. США создают предпосылки к милитаризации космического пространства своими намерениями использовать космос в военных целях, России придется отвечать на возможные угрозы зеркальными и асимметричными мерами, сообщил в субботу начальник Генерального штаба Вооруженных сил - первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов на конференции, посвященной развитию военной стратегии.

Он отметил, что сегодня Вашингтон продолжает курс на расширение системы военного присутствия непосредственно у границ России, разрушение системы договорных отношений по вопросам ограничения и сокращения вооружений, что ведет к нарушению стратегической стабильности.

"Так, в 2002 году США в одностороннем порядке вышли из Договора об ограничении систем противоракетной обороны. Следующим их шагом после демонстративного приостановления участия в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, может стать отказ от продления Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений СНВ-3", - напомнил начальник Генштаба.

"В последнее время Пентагон неоднократно заявлял о намерении использовать в военных целях космос. Для этого формируется новый род войск - космические войска, что создает предпосылки к милитаризации космического пространства", - подчеркнул Герасимов.

По его словам, в конечном счете, "все эти действия могут привести к резкому обострению военно-политической обстановки, появлению военных угроз, на которые России придется отвечать зеркальными и асимметричными мерами".

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