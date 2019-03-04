Воровство на войне: как Порошенко поссорился с НАТО

В Раде объяснили, как Порошенко рассорил Украину с НАТО

Коррупционные схемы президента Украины Петра Порошенко при продажах оружия поссорили Киев со странами НАТО, рассказали в Верховной раде. Ранее член комитета Совфеда по международным делам Ольга Тимофеева заявила, что намерение Украины расторгнуть с Россией договор по Азовскому морю является инструментом для приглашения Киевом флота НАТО в регион.

Президент Украины Петр Порошенко рассорил страну с рядом стран НАТО из-за проведения коррупционных схем при продажах оружия, рассказал депутат Верховной рады Андрей Билецкий.

По его словам, бывшие страны-участницы Варшавского договора не захотели продавать Киеву старое советское оружие по дешевке, когда узнали, что Порошенко использует запчасти в коррупционных целях, передает ФАН.

"Страны-участницы Варшавского договора продавали советское оружие по бросовым ценам до того времени, как украинская армия их коррумпировала и закрыла себе такую возможность, потому что они начали выставлять фантастические цены", - уточнил парламентарий.

Кроме того, он отметил, что российские запчасти, из-за которых возник скандал, опасны для армии Украины.

"Получая запчасти из России, мы можем нарваться на диверсию, когда поставлялись заведомо бракованные запчасти, и все ломалось бы еще быстрее, чем оно и так ломалось", - заключил нардеп.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров не удивился данному заявлению, передает RT.

"Заявления Билецкого обычные для предвыборного периода. Возможно, он прав, а может, и нет - сути это не меняет. Если данное оружие используется в каких-то незаконных целях, то это плохо. Я думаю, что украинские действия не приближают мир к порядку, а только его расшатывает", - указал сенатор.

По его словам, "на заявления одних украинских политиков против других сейчас не надо обращать внимание".

"Осталось меньше месяца до выборов президента Украины. Тем не менее, в том, что касается Порошенко, все вполне ясно, никто уже не питает иллюзий о его деятельности. Достаточно посмотреть, что творится с православной церковью в стране", - заключил член верхней палаты российского парламента.

В нынешнем году Украина и блок НАТО проведет целый ряд военных учений. В первых учениях в рамках программы "Партнерство ради мира" на Украине примут участие три тысячи американских военных и солдат стран НАТО, передает НСН.

Затем в украинско-американских учениях "Rapid Trident - 2019" будут задействованы две тысячи военных из США и НАТО, а также "до 30 единиц колесной техники, до 23 самолетов и вертолетов".

На знаменитые "Sea Breeze - 2019" в июне-сентябре приедут до двух тысяч военных, до 40 кораблей - катеров и судов, максимум две подводные лодки, до 41 самолета и вертолета и до 100 единиц колесной техники.

Кроме того, на этот год запланированы украинско-румынские учения "Риверайн - 2019", многонациональные учения "Кленовая Арка - 2019" и украинско-британские маневры "Ворьер Вотчер - 2019".

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Ольга Тимофеева заявила, что намерение Украины расторгнуть с Россией договор по Азовскому морю является "дополнительным инструментом давления и спекуляций".

Сенатор отметила, что не видит в подобном решении "экономических перспектив". Она напомнила, что данный договор определяет Азовское море как внутреннее море двух государств, в котором не могут находиться военные корабли третьих стран без согласия сторон.

"Заход в Азовское море через Керченский пролив регламентируется прежде всего международным правом и преимущественным правом России. Для того чтобы создать точку напряженности, Украина хочет разорвать договор. А затем пригласить военные натовские силы в Азовское море", - предположила парламентарий.

В середине прошлого месяца Порошенко подписал указ о внесении изменений в преамбулу к украинской конституции, которые "зафиксируют выбор Украины и ее место как члена европейской семьи", а также курс страны на интеграцию в НАТО.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал этот документ провокацией, направленной на срыв минских соглашений.

"То, что сейчас с такой гордостью и помпой президент Порошенко подписал закон, обязывающий Украину вступать в НАТО, меня повергло в еще большее сомнение, хочет ли он выполнять минские договоренности", - сказал дипломат.

По мнению главы российского внешнеполитического ведомства, это "провокация, направленная на уничтожение минских договоренностей".

В конце прошлого года глава венгерского МИДа Петер Сийярто заявил, что Будапешт намерен и далее блокировать заседания комиссии Украина - НАТО из-за украинского закона об образовании. Данное заявление министр сделал во время встречи со своим украинским коллегой Павлом Климкиным.

Рафаэль Фахрутдинов