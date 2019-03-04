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04.03.2019
ТАСС

В НПО "Андроидная техника" заявили, что начинать освоение Марса должны роботы

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Робот "Федор"
Робот "Федор".
Источник изображения: © Донат Сорокин/ТАСС

По словам исполнительного директора организации Евгения Дудорова, только после создания роботами инфраструктуры на планету должны прилетать люди

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Созданием базы на Марсе должны заниматься роботы, для людей это слишком рискованно. Такое мнение высказал ТАСС в субботу исполнительный директор НПО "Андроидная техника" (создатель нового российского человекоподобного робота "Федор") Евгений Дудоров.

"Миссия на Марс крайне рискованная для человека, поэтому стоит применять робототехнические комплексы, чтобы можно было создавать инфраструктуру, производить элементы для постройки помещений, добычи полезных ископаемых", - отметил Дудоров.

По его словам, доставить на другую планету все, что необходимо для производства, с помощью ракеты-носителя не получится. Поэтому Дудоров полагает логичной отправку на Марс или другие планеты робототехнических комплексов, которые создадут инфраструктуру. Только после этого туда должны прилетать люди, считает исполнительный директор НПО "Андроидная техника".

В июле 2018 года руководитель проекта Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники Фонда перспективных исследований (ФПИ) Сергей Хурс сообщил ТАСС, что первым на борту нового космического корабля "Федерация" в 2022 году в космос полетит робот "Федор".

Человекоподобный робот "Федор" был создан компанией "Андроидная техника" и ФПИ по техническому заданию МЧС России. Демонстрационный образец робота по проекту "Спасатель" изготовили в 2016 году. Первоначально робот был известен под условным названием "Аватар", но затем получил собственное имя - FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research - "Финальный экспериментальный демонстрационный объект исследований").

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Фёдор
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1 комментарий
№1
04.03.2019 15:47
В принципе, нельзя не признать, что FEDOR - это достижение, хоть и на базе импортных комплектующих. Таких НПО  желательно иметь некое конкурирующее множество.
Оч хорошо, что начали думать и над заменой импортных компонентов (спасибо санкциям!).
Марсианский андроидный проект имеет, конечно, неопределенную практическую перспективу, но его реализация принесёт развитие ряда важных направлений техники (и науки). И это хорошо.
В порядке бреда. А что если Дудорову и Дурову объединить свои усилия?  Слабо Дурову войти в андроидно-марсианский проект?  За плечами Дурова два успешных проекта  - ВК и Телеграм. У Маска, например, ничего подобного не было.
Слабо организовать альянс "Дабл Д"?  
"Серьёзные дела нужно делать весело"!
Привлекать серьезные фин ресурсы Дуров умеет.
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