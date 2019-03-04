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04.03.2019
Военно-промышленный курьер

Бомбардировщики Су-34 ЗВО впервые отработали дозаправку в воздухе в экстремальных условиях обледенения

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Источник изображения: vpk-news.ru

Экипажи бомбардировщиков Воронежской авиабазы Западного военного округа в рамках проведения летно-тактического учения выполнили задачи по дозаправке топливом в воздухе от воздушного танкера в экстремальных погодных условиях.

Бомбардировщики Су-34 в ходе второго этапа учения отработали взлет с боевым подвесом для выполнения практического бомбометания по целям, имитирующим склады ГСМ "противника" на военном полигоне в Тверской области. Впервые экипажам предстояло выполнить сложнейшие учебно-боевые задачи по дозаправке топливом от воздушного танкера Ил-78 в условиях низкой облачности и обледенения. Условия выполнения полетного задания также осложнялись постановкой радиоэлектронных помех систем РЭБ семейства "Красуха".

В ходе учения впервые используется подобный набор вводных задач для решения экипажам бомбардировщиков. Руководство учением привнесло ряд сложных задач на основе практического опыта применения этого типа самолетов в реальном бою. Летчикам предстояло противодействовать целому ряду противников в виде погоды, радиоэлектронных помех, систем ПВО, противодействию маневренным самолетам – истребителям Су-30СМ и Миг-31БМ.

На заключительном этапе экипажи поразят цели и осуществят практическое бомбометание бетонобойными бомбами "Бетаб-500", позволяющими уничтожить укрепленные подземные командные пункты и бункеры, а также уничтожат наземные цели, имитирующие живую силу противника неуправляемыми реактивными снарядами (НУРС).

Всего в ходе учения задействовано более 15 самолетов оперативно-тактической авиации ЗВО, свыше 60 специальной техники связи, РЭБ, ПВО, а также около 500 военнослужащих летного и технического состава Воронежского, Курского и Тверского авиационных полков ЗВО.

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