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04.03.2019
Военно-промышленный курьер

США не оставляют надежду отговорить Турцию от С-400

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Источник изображения: vpk-news.ru

Покупка Турцией зенитных ракетных систем С-400 у России ставит под угрозу перспективы поставки Анкаре американских самолетов F-35.

Об этом, как передает Bloomberg, заявил исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан, отметив, что Вашингтон не оставляет попыток отговорить Турцию от сделки с Россией. По словам главы Пентагона, он уже пять раз с начала года разговаривал со своим турецким коллегой Хулуси Акаром. Основная тема разговоров касалась ситуации в Сирии, так как США хотят вывезти своих солдат оттуда, но каждый раз говорили и о С-400.

"Моя позиция заключается в том, что С-400 и F-35 несовместимы - это означает, что они не идут вместе. Мы хотим найти решение, которое сделает F-35 для стратегического партнера важнейшим активом в вооруженных силах Турции", - сказал Шанахан.

На вопрос о том, какие действия предпримут США, если Турция - как неоднократно говорили ее официальные лица - пойдет дальше и купит С-400, Шанахан сказал, что решения будут приниматься после поставок российских комплексов, если они состоятся.

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Страны
Россия
Сирия
США
Турция
Продукция
F-35
С-400 Триумф
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