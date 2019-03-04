В Узбекистан прибыла делегация ЦВО России
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В Узбекистан прибыла военная делегация из России во главе с командующим войсками Центрального военного округа (ЦВО) Александром Лапиным. Цель визита — обсуждение вопросов безопасности, сообщает пресс-служба ЦВО РФ.
"Генерал Лапин встретится с первым заместителем министра обороны — начальником Генерального штаба Вооруженных сил Узбекистана генерал-майором Павлом Эргашевым", - сообщили в пресс-службе.
Кроме того, запланировано посещение российской делегаций Академии Вооруженных сил Узбекистана, где Александр Лапин выступит перед слушателями академии с лекцией на тему "Боевой опыт Вооруженных сил России в Сирийской Арабской Республике".
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