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04.03.2019
Военно-промышленный курьер

В Узбекистан прибыла делегация ЦВО России

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Источник изображения: vpk-news.ru

В Узбекистан прибыла военная делегация из России во главе с командующим войсками Центрального военного округа (ЦВО) Александром Лапиным. Цель визита — обсуждение вопросов безопасности, сообщает пресс-служба ЦВО РФ.

"Генерал Лапин встретится с первым заместителем министра обороны — начальником Генерального штаба Вооруженных сил Узбекистана генерал-майором Павлом Эргашевым", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, запланировано посещение российской делегаций Академии Вооруженных сил Узбекистана, где Александр Лапин выступит перед слушателями академии с лекцией на тему "Боевой опыт Вооруженных сил России в Сирийской Арабской Республике".

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Страны
Россия
Сирия
Узбекистан
Компании
Минoбороны РФ
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