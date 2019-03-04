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04.03.2019
Военное обозрение

В NASA решили ускорить работу по созданию ракетных двигателей

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В NASA пытаются решать сверхзадачу по замене российских ракетных двигателей на собственные. В текущем году в американском агентстве планируют потратить до 217 млн долларов на разработки двигателей для космических аппаратов и ракет-носителей. В первую очередь эти средства будут потрачены на технологические изыскания.

Источник изображения: BWXT

Кроме того, NASA собирается развивать робототехническую составляющую космических программ. На создание новых материалов и робототехнических систем планируется потратить почти 1 млрд долларов (927 млн) только в текущем году.

Общий бюджет NASA на текущий год составит 21,5 млрд долларов. Из них 3,5 млрд выделены на разработки системы космического старта и создание капсулы "Орион". Речь о многоцелевом (пилотируемом и грузовом) космическом корабле частично многоразового использования.

Ракетой-носителем для него выбрана Space Launch System разработки "Боинг". Первый запуск этой ракеты-носителя в США запланирован на лето 2020 года. Причём речь идёт первоначально о непилотируемом полёте. Пилотируемую же миссию с помощью SLS американцы намерены запустить в космос не ранее 2023 года.

В NASA говорят о том, сам первый пуск этой ракеты-носителя с "обитаемой" капсулой обойдётся бюджету не менее чем в миллиард долларов, если учесть и оснащение РН ракетными двигателями американского производства. Вся проблема в том, что пока собственных двигателей для этого проекта не предвидится до 2024 года. В этой связи в НАСА и решили ускорить процесс разработок в рамках программы по созданию подходящих силовых установок.

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2020-й год
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