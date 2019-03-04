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04.03.2019
ТАСС

Источник: космическую обсерваторию "Спектр-РГ" планируют запустить на орбиту 21-22 июня

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Ракета-носитель "Протон-М"
Ракета-носитель "Протон-М".
Источник изображения: © Петр Ковалев/ТАСС

По словам собеседника ТАСС, резервные окна старта запланированы на 12 или 13 июля

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Запуск космической обсерватории "Спектр-РГ" запланирован 21 или 22 июня, сообщил ТАСС в субботу источник в ракетно-космической отрасли.

"Пока запуск обсерватории "Спектр-РГ" планируется на 21 или 22 июня. Резервные окна старта - 12 или 13 июля", - отметил собеседник агентства.

Сейчас НПО им. Лавочкина проводит комплексные испытания аппарата. Как уточнил главный конструктор проекта Илья Ломакин, отправка спутника на космодром Байконур запланирована в ночь на 25 апреля. Для этих целей уже заказан рейс.

26 февраля Роскосмос сообщил, что ракета-носитель "Протон-М", которая должна запустить "Спектр-РГ" на орбиту, отправлена на Байконур. Она была произведена в Государственном космическом научно-производственном центре им. М. В. Хруничева.

"Спектр-РГ" - совместный российско-германский проект. Его основной задачей станет создание детальной карты неба в рентгеновском диапазоне длин волн. Обсерватория будет сканировать небо в широком энергетическом диапазоне с высокой чувствительностью и угловым разрешением.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Германия
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Протон-(К)М
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