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04.03.2019
Известия.ru

Полет на луну: проект Sirius стартует 19 марта

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Источник изображения: iz.ru

Институт медико-биологических проблем РАН готовится к полету на Луну. 19 марта стартует 4-месячный изоляционный международный эксперимент Sirius. Шесть добровольцев отправятся покорять внеземное пространство.

Институт медико-биологических проблем РАН готовится к полету на Луну. 19 марта стартует 4-месячный изоляционный международный эксперимент Sirius. Шесть добровольцев отправятся покорять внеземное пространство.

Программа SIRIUS (Scientific International Research in Unique Terrestrial Station — международное научное исследование в уникальном наземном комплексе) реализуется в рамках подготовки к полетам в дальний космос.

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Проекты
Луна
Медицина
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