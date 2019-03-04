Полет на луну: проект Sirius стартует 19 марта
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Институт медико-биологических проблем РАН готовится к полету на Луну. 19 марта стартует 4-месячный изоляционный международный эксперимент Sirius. Шесть добровольцев отправятся покорять внеземное пространство.
Институт медико-биологических проблем РАН готовится к полету на Луну. 19 марта стартует 4-месячный изоляционный международный эксперимент Sirius. Шесть добровольцев отправятся покорять внеземное пространство.
Программа SIRIUS (Scientific International Research in Unique Terrestrial Station — международное научное исследование в уникальном наземном комплексе) реализуется в рамках подготовки к полетам в дальний космос.
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