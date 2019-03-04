Полет на луну: проект Sirius стартует 19 марта

Институт медико-биологических проблем РАН готовится к полету на Луну. 19 марта стартует 4-месячный изоляционный международный эксперимент Sirius. Шесть добровольцев отправятся покорять внеземное пространство.

Институт медико-биологических проблем РАН готовится к полету на Луну. 19 марта стартует 4-месячный изоляционный международный эксперимент Sirius. Шесть добровольцев отправятся покорять внеземное пространство.

Программа SIRIUS (Scientific International Research in Unique Terrestrial Station — международное научное исследование в уникальном наземном комплексе) реализуется в рамках подготовки к полетам в дальний космос.