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04.03.2019
Военное обозрение

Климкин обещает превратить Чёрное море в Бермудский треугольник для России

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сделал очередное заявление антироссийского характера, свидетельствующее о том, что в стане майданных властей у многих не всё в порядке с адекватностью. Выступая на конференции по безопасности, которая состоялась в Одессе, г-н Климкин заявил, что в "тесном контакте с НАТО и Грузией" Чёрное море будет превращено для России в "Бермудский треугольник".

Источник изображения: пресс-служба ВМС Украины

Климкин объявил, что Россия хочет сделать Чёрное море своим, и добавил:

Этого у неё не получится. Ей не удастся сделать Чёрное море своей лужей.

Министр иностранных дел соседнего государства заявил, что Керченский пролив "в конечном итоге будет разблокирован". При этом глава МИД Украины отметил важность создания полномасштабной инфраструктуры вдоль черноморского и азовского побережья. В эту инфраструктуру, по мнению Павла Климкина, должны войти военные центры управления, базы для военно-морских сил, центры обмена разведывательной информации с "партнёрами".

Климкин также объявил о необходимости дальнейших шагов по "возвращению Крыма под юрисдикцию Украины".

Подобные заявления из уст г-на Климкина отнюдь не являются редкостью. При этом зачастую они вызывают удивление и среди самих украинских граждан. В частности, не все поняли, о какой инфраструктуре для ВМС Украины говорит Климкин при учёте того, что военно-морского флота у Киева фактически нет, и при учёте того, что число адмиралов уже существенно больше числа боевых кораблей.

Ранее секретарь СНБО Украины г-н Турчинов заявлял о возможностях у Украины нанести ракетный удар по Крымскому мосту.

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Страны
Грузия
Россия
Украина
Проекты
NATO
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