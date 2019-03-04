Доклад ОЗХО по "химатаке" в пригороде Дамаска прокомментировали в Лондоне

После заявления одного из продюсеров "Би-Би-Си" относительно того, что химическая атака в Думе - пригороде Дамаска – была постановочной, ОЗХО решила форсировать события по своему докладу. В течение многих месяцев (после апреля 2018 года) комиссия Организации по запрещению химоружия не предоставляла общественности данных об "атаке" в Думе, и вот теперь – данные оглашены. Причём ситуация явно говорит о том, что комиссию ОЗХО "попросили" интенсифицировать процесс публикации своего доклада с требуемыми для "демократического" мира выводами.

Источник изображения: https://www.facebook.com/SyriaCivilDef/

Представитель "Белых касок"

Итак, в своём докладе комиссия ОЗХО объявила, что в пригороде сирийской столицы "вероятнее всего, применялся молекулярный хлор". Само заявление с использованием фразы "вероятнее всего" выглядит странно. При этом терминология на самом деле угадывается. Обычно с такими формулировками и выступают представители США или Британии, когда им нужно в отношении кого-либо выдвинуть обвинения, не предоставляя никаких конкретных доказательств.

Кстати, именно глава британского МИД Джереми Хант одним из первых и прокомментировал "выводы" комиссии.

По словам Ханта, сирийскому режиму необходимо немедленно отказаться от производства химического оружия. По заявлению главного британского дипломата, "этому должен быть положен конец".

Обращает на себя внимание тот факт, что комиссия ОЗХО не назвала в своём докладе сторону, которая могла использовать в Думе хлор, если такое использование вообще было. Но на Западе сразу же (традиционно) назначили главного виновника, и теперь заявляют о необходимости принятия мер. Почерк истории со Скрипалями прослеживается и в этом случае.