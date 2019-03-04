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04.03.2019
Военное обозрение

МиГ-21 ВВС Индии может стать причиной провала контракта по F-16 с США

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В индийских СМИ не скрывают того, что с нетерпением ожидают большой пресс-конференции с пилотом Абхинанданом Вартхаманом, которого накануне передала пакистанская сторона. Напомним, что лётчик ВВС Индии, пилотировавший МиГ-21, был сбит во время воздушной операции в приграничных районах.

Источник изображения: Сурьянш Сингх

При этом в ВВС Индии говорят о том, что перед тем, как МиГ-21 был поражён ракетой с самолёта ВВС Пакистана, он успел сбить F-16. Изначально в СМИ Индии говорилось о том, что пакистанский самолёт был сбит ракетой, выпущенной Су-30.

Обращает на себя внимание новая тематическая линия, которая проявила себя в индийской прессе. Речь зашла о предложении, исходящем со стороны США, по заключению с Индией контракта на поставку истребителей F-16 с локализацией производства этих самолётов на территории самой Индии.

Из материала индийского издания Indian Defense News:

Если самолёт F-16 ВВС Пакистана был сбит сравнительно низкотехнологичной по сегодняшним меркам ракетой Р-73 с борта самолёта МиГ-21 (создаётся с 60-х годов), то у проекта F-21 от Lockheed Martin для Индии не остаётся никаких шансов. Он с треском проваливается.

Нужно отметить, что F-21 – это название производства того самого F-16 для нужд ВВС Индии.

Из материала:

Понятно, что Lockheed Martin выгодно делать такое предложение с прицелом на воплощение многомиллиардной мечты. Но подвиг индийского аса показал, что у американского предложения по погружению Индии в эру 70-х годов мало шансов.

При этом в индийских СМИ констатируется, что МиГ-21, который, как утверждается, и сбивал F-16 ВВС Пакистана, имел модернизированную авионику и прошёл определённое обновление, "но того факта, что F-16 уязвимы даже от тех самолётов, которым не один десяток лет, это не отменяет".

Таким образом, МиГ-21 советской разработки фактически середины прошлого века, который в итоге был сбит, как выясняется, предварительно нанёс удар не только по истребителю пакистанских ВВС, но потенциально и по американской программе развёртывания своего производства F-16 (F-21) в Индии.

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Страны
Индия
Пакистан
США
Продукция
F-16
МиГ-21
Су-30
Компании
Lockheed-Martin
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