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04.03.2019
Интерфакс-АВН

Помпео проинформировал китайскую сторону об итогах саммита США-КНДР в Ханое

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Генералы Дель Кол и Майкл Беари
Новый командующий миротворческими силами ООН в Ливане генерал-майор Стефано Дель Кол (справа) принимает из рук своего предшественника генерал-майора Майкла Беари флаг миссии.
Источник изображения: www.unifil.unmissions.org

Вашингтон. 2 марта. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео провел телефонную беседу с членом политбюро ЦК компартии Китая Ян Цзечи и проинформировал его об итогах ханойского саммита США-КНДР, сообщил госдепартамент США.

"Госсекретарь Помпео предоставил члену Политбюро Ян Цзечи информацию о дискуссиях в Ханое между президентом Трампом и председателем Ким Чен Ыном. Он подтвердил, что санкции ООН в отношении КНДР остаются центральным элементом усилий всего мира по созданию мирной, стабильной и неядерной КНДР", - говорится в сообщении Госдепа, поступившем в "Интерфакс".

Стороны коснулись также вопросов торговых отношений между двумя странами, отметил госдепартамент.

По его информации, М.Помпео провел также телефонные беседы и проинформировал об итогах американо-северокорейского саммита министров иностранных дел Японии Таро Коно и Южной Кореи Кан Ген Хва.

Стороны подтвердили приверженность денуклеаризации Корейского полуострова.

Саммит США-КНДР прошел в Ханое 27-28 февраля.

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