Названа стоимость ракетного комплекса "Ангара"

На строительство космического ракетного комплекса (КРК) "Ангара" Россия потратила 112 миллиардов рублей. Об этом в своей книге "Космический ракетный комплекс "Ангара". История создания" написал Владимир Нестеров, занимавший в 2009-2014 годах пост генконструктора средств выведения легкого и тяжелого классов, передает РИА Новости.

Под его руководством в 2012-2014 годах проводился начальный этап летных испытаний ракетного комплекса. По словам Нестерова, на опытно-конструкторские работы потратили 62 миллиона 382 тысячи рублей, на техническое перевооружение и подготовку серийного производства комплекса — 24 миллиона 819 тысяч рублей, на капитальные вложения и строительно-монтажные работы по созданию наземной инфраструктуры — 24 миллиона 785 тысяч рублей.

Нестеров отметил, что "Ангара" создавалась так долго (21 год) из-за недостаточного финансирования. С 1993 по 2006 годы (первые 13 лет строительства) на создание ракетного комплекса было выделено меньше четырех процентов необходимых средств.

Официальное решение о начале работ над семейством "Ангара" принято первым президентом России Борисом Ельциным 6 января 1995 года. К настоящему времени ракета совершила всего два полета (в легкой и тяжелой версиях в 2014 году). Согласно первоначальному плану, первый пуск "Ангары" должен был произойти в 2005-м.