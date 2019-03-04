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04.03.2019
bmpd.livejournal.com

Индийский авиационный удар по Пакистану возможно оказался малоуспешным

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Как сообщает блог "The Strategist" Австралийского института стратегической политики (Australian Strategic Policy Institute - ASPI), опубликованные коммерческие спутниковые снимки района индийского авиационного удара 26 февраля 2019 года по предполагаемому лагерю исламистской террористической группировки "Джаиш-е-Мухаммад" близ Балакота и Мансехра в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва свидетельствуют, видимо, о малоуспешности индийской атаки.

Предположительные места разрывов сброшенных 26.02.2019 ВВС Индии управляемых авиационных бомб Rafael SPICE 2000 по предполагаемому лагерю исламистской террористической группировки "Джаиш-е-Мухаммад" на холме Джаба близ города Джаба, расположенного между Балакот и Мансехра в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва. Космический снимок сделан 27.02.2019 (с) www.aspistrategist.org.au / ASPI

Согласно индийским данным, в налете 26 февраля непосредственно на лагерь группировки "Джаиш-е-Мухаммад", по индийским источникам, находящийся на холме Джаба, недалеко от города Джаба, расположенного между Балакот и Мансехра в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва, в 65 км от Линии контроля (как именуется демаркационная линия между Индией и Пакистаном в Джамму и Кашмире), принимали участие пять модернизированных истребителей Dassault Mirage 2000H/I из состава 7-й эскадрильи ВВС Индии, сбросивших по лагерю шесть израильских управляемых авиационных бомб Rafael SPICE 2000 калибра 2000 фунтов с наведением при помощи подвесных прицельно-навигационных контейнеров Rafael Litening. Удар с применением именно шести бомб подтверждали и пакистанские источники.

Индийская сторона заявляла о полном успехе удара, "полном уничтожении лагеря" и о том, что "в ходе этой операции было ликвидировано очень большое количество террористов, инструкторов, старших командиров и групп джихадистов, которые готовились к боевым действиям", затем заявлялось, что в лагере были убиты 42 террориста.

Однако согласно блогу "The Strategist", сделанные 27 февраля спутниковые снимки (предоставленные Planet Labs, Google Earth и Digital Globe) не свидетельствуют о каких-либо видимых повреждениях строений на холме Джаба, обозначаемых индийцами как "лагерь террористов". На снимках идентифицируются только три предположительные воронки и вывала растительности от разрывов авиабомб, и все они находятся на удалении 150-200 метров от указанных строений.

Пакистанские СМИ с самого начала заявляли, что индийский авиационный удар в районе между Балакотом и Мансехра пришелся по "пустому месту", и опубликовали фото- и видеоматериалы следов разрывов бомб в лесистом районе без каких-либо видимых строений. Также были продемонстрированы осколки бомб, идентифицированных как SPICE 2000. Воронку в лесу наблюдал и побывавший на месте удара корреспондент AFP.

1 марта пакистанский министр по вопросам изменения климата Малик Амин Аслам издевательски заявил, что Пакистан планирует подать жалобу на "экологический терроризм" против Индии, поскольку в результате воздушного удара по пакистанской территории были повреждены десятки деревьев. "Эко-терроризм - это именно то, что произошло", - заявил министр коррспонденту AFP, добавив, что экологические оценки ущерба проводятся. "Мы будем стучаться во все соответствующие международные органы, включая ООН, чтобы поднять этот вопрос и подать протест", - сказал пакистанский министр, добавив, что это "не шутка".

Впрочем, как подчеркивает "The Strategist", пакистанская сторона ничего не говорит о результатах двух других ударов ВВС Индии, нанесенных тогда же 26 февраля по предполагаемым лагерям других исламистских группировок "Хизбул Муджахиддин" и "Лашкаре-Тайба" в районах Чакоти и Музаффарабада на пакистанской части Кашмира.

Сравнение сделанных 25.02.2019 и 27.02.2017 космических снимков района атаки ВВС Индии 26.02.2019 по предполагаемому лагерю исламистской террористической группировки "Джаиш-е-Мухаммад" на холме Джаба близ города Джаба, расположенного между Балакот и Мансехра в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва.Кружками обозначены предположительные места разрывов сброшенных управляемых авиационных бомб Rafael SPICE 2000 (с) www.aspistrategist.org.au / ASPI

Пакистанские снимки, как заявляется, результатов разрывов сброшенных 26.02.2019 ВВС Индии управляемых авиационных бомб Rafael SPICE 2000 по холму Джаба близ города Джаба, расположенного между Балакот и Мансехра в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва (с) вооруженные силы Пакистана

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Страны
Австpалия
Израиль
Индия
Пакистан
Продукция
Mirage-2000
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Dassault
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