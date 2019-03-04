Пакистан вернул Индии сбитого летчика истребителя МиГ-21

Вечером 1 марта 2019 года на пограничном индийско-пакистанском переходе Вагах состоялась передача пакистанской стороной Индии взятого в плен 27 февраля летчика ВВС Индии винг-коммандера Абхинандана Вартхамана (Abhinandan Varthaman). Возвращение летчика было осуществлено по решению премьер-министра Пакистана Имран Хана в качестве "жеста мира".

Передача пакистанской стороной Индии на пограничном индийско-пакистанском переходе Вагах взятого в плен 27.02.2019 летчика ВВС Индии винг-коммандера Абхинандана Вартхамана, 01.03.2019 (с) PTI

Министерство иностранных дел Пакистана заявило по поводу возвращении Абхинандана Вартхамана: "во время пребывания в плену с ним обращались достойно и в соответствии с международным правом. Премьер-министр Пакистана Имран Хан объявил о его возвращении в качестве жеста доброй воли, направленного на ослабление растущей напряженности в отношениях с Индией".

Премьер-министр Нарендра Моди в своем заявлении приветствовал летчика на родине, сказав, что "народ гордится его образцовым мужеством".

Сам Абхинандана Вартхаман перед его освобождением в кратком заявлении для пакистанского телевидения поблагодарил пакистанские вооруженные силы за хорошее отношение к нему. "Пакистанские вооруженные силы - очень профессиональная служба", - сказал он.

Напомним, что винг-коммандер Абхинандан Вартхаман пилотировал модернизированный истребитель МиГ-21бис UPG (Bison) с индийским военным номером CU2328 из состава 51-й эскадрильи ВВС Индии, сбитый самолетами ВВС Пакистана отколо 10 утра 27 февраля 2019 года в ходе воздушного боя на Линией контроля между индийской и пакистанской частями Кашмира. Сбитый самолет упал на территории пакистанской части Кашмира, при этом Абхинандан Вартхаман катапультировался и был взят в плен пакистанцами. После приземления с парашютом индийский летчик пытался отстреливаться, сделав пять выстрелов из пистолета Glock 26, но был обезоружен (по одному из изложений - после заклинивания пистолета) и захвачен и избит местными жителями, при этом подоспевшие пакистанские военные фактически спасли индийца от линчевания.

По пакистанским данным, победу одержал сквадрон-лидер Хасан Сиддики (Hasan Siddiqui) на истребителе JF-17 Block 1 из состава 16-й эскадрильи ВВС Пакистана, с использованием ракеты класса "воздух-воздух" китайского производства (предположительно, PL-5B). Таким образом, налицо первая достоверная воздушная победа китайско-пакистанского истребителя JF-17 (FC-1).

Винг-коммандер Абхинандан Вартхаман по происхождению тамил и родился 21 июня 1983 года, по окончании летной подготовки поступил на службу в ВВС Индии в 2004 году. Он является сыном отставного индийского маршала авиации Симхакутти Вартхамана - бывшего, в числе прочего, главным летчиком-испытателем ВВС Индии и до отставки в 2014 году курировавшего с индийской стороны совместную с Россией программу создания истребителя пятого поколения FGFA (на основе Т-50). Супруга летчика Танви Марва также является отставным офицером ВВС Индии в звании свадрон-лидера (занимала наземные должности).

Абхинандан Вартхаман большую часть своей карьеры в ВВС Индии летал летчиком истребителей Су-30МКИ, но в 51-й эскадрилье летал на истребителях МиГ-21бис UPG (Bison). По всей видимости, Абхинандан Вартхаман, судя по званию, являлся командиром этой 51-й эскадрильи (базирующейся в Сринагаре), но индийская сторона скрывает его должность.

Передачнный пакистанской стороной Индии взятый в плен 27.02.2019 летчик ВВС Индии винг-коммандер Абхинандан Вартхаман, 01.03.2019 (с) PTI

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Индийская патриотическая подборка о летчике: