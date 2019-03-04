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04.03.2019
Вестник Мордовии

Серьезная угроза: украинские Т-80 довели до уровня Т-64 образца 2017 года

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Источник изображения: Фото: "Укроборонпром"

Очередная плохая новость для вооруженных сил непризнанных республик Донбасса: украинский концерн "Укроборонпром" сообщает, что "Харьковский бронетанковый завод" провел модернизацию танка Т-80БВ. Эти боевые машины серийно поставляются в танковые подразделения десантно-штурмовой войск и морской пехоты ВСУ.

Т-80БВ, как и Т-64 образца 2017 года, получил тепловизионный прицел, новую динамическую защиту, дополнительную защиту бортов, новую цифровую радиостанцию, современные ночные приборы наблюдения с электронно-оптическим преобразователем третьего поколения, а также средства спутниковой навигации.

Такое оснащение позволяет значительно усилить боевые характеристики машины. Например, новая система навигации работает в режиме "онлайн", обмениваясь надежно зашифрованными данными о местонахождении каждой машины между всеми уровнями управления: от командира взвода до руководства всей боевой операцией.

Новая ДЗ значительно усиливает уровень защищенности боевой машины и противодействует всем современным противотанковым средствам поражения. При этом она устанавливается в штатные контейнеры.

Прицельный комплекс наводчика со встроенным тепловизором обеспечивает обнаружение, распознавание и уничтожение противника огнем 125-мм пушки в любое время суток и при любых погодных условиях.

В то же время, как и в случае с Т-64, оснащение новыми приборами проходит во время обычного регламентного ремонта, что позволяет значительно сократить затраты времени для модернизации имеющегося парка Т-80.

Кроме того, "Харьковский бронетанковый завод" уже в этом году начнет работы по модернизации Т-80УД, стоящих на вооружении украинской армии, до уровня Т-84.

Из всего опубликованного выше видно, что Украина не хочет мирного разрешения конфликта на Донбассе и делает все, чтобы добиться не только количественного, но и качественного преимущества над своими противниками.

Права на данный материал принадлежат Вестник Мордовии
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Страны
Украина
Продукция
Т-80
Т-80У
Т-84 Оплот
Компании
Укроборонпром
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