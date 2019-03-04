Волгоградские мотострелки получили 20 новейших БМП-3М с тепловизорами

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В мотострелковое соединение Южного военного округа, дислоцированное в Волгоградской области, поступило на вооружение более 20 боевых машин пехоты БМП-3М. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

Высокую точность наведения оружия и сокращение времени поражения целей наводчику БМП-3М обеспечивает комбинированный прицел-прибор наблюдения дальномер "Содема", оснащенный дневным визирным и тепловизионным каналами, обеспечивая прицельную стрельбу из комплекса вооружения в любое время суток, в том числе в условиях недостаточной видимости на дальности до 5,5 тыс. м.

"Содема" предназначен для наблюдения за полем боя, обнаружения и опознавания целей, измерения дальности до цели, имеет независимую стабилизацию поля зрения в двух плоскостях, канал наведения управляемой ракеты.

Эффективно решать огневые задачи позволяет встроенный лазерный дальномер, обеспечивающий измерение дальности до цели с ошибкой не более 5 м.

До конца текущего года все мотострелковые подразделения соединения будут перевооружены на данную систему.