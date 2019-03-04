США констатировали свою уязвимость
Американский генерал признал, что Россия тоже может нанести "молниеносный обезоруживающий удар"
Последние достижения российских оружейников сделали территорию Соединенных Штатов открытой для молниеносного удара гиперзвуковых ракет, в том числе и с неядерными боеголовками. Об этом, как сообщает Washington Times, заявил начальник Североамериканского аэрокосмического командования (NORAD) генерал Терренс О’Шонесси в своем выступлении перед Сенатом США.
По его словам, Россия теперь имеет возможность нанести удар по целям в глубине США "из-за пределов радиолокационного покрытия".
Генерал утверждает, что Кремль в довесок к ядерным силам сдерживания, обеспечивающим более полувека мир на планете, развернул еще и группировку ракет, несущих неядерные боеголовки и обладающих улучшенными характеристиками по сравнению с предыдущими образцами, прежде всего – большей дальностью и точностью.
О’Шонесси утверждает, что новейшей ракете "Авангард", летящей с гиперзвуковой скоростью, нужно не более пятнадцати минут, чтобы, пробив американскую ПРО, ударить по объектам в глубине территории США. Причем, если она будет выпущена из-за пределов радиолокационного покрытия NORAD (а такая возможность есть), то времени на реагирование практически не остается.
Упомянул генерал и "Калибры", состоящие на вооружении ВМС РФ, обладающие высокой точностью при работе по наземным объектам и "угрожающие северным рубежам США".
Коснулся О’Шонесси, в своем выступлении и носителей грозного ракетного вооружения, среди которого выделил новые российские субмарины класса "Северодвинск", которые стали "гораздо тише и смертоноснее". Упомянул генерал и воздушные ракетоносцы Ту-95 и Ту-160, чьи полеты в непосредственной близости от американской территории стали происходить с пугающей Вашингтон регулярностью.
Коснулся командующий и угрозы кибератак, способных парализовать военную и гражданскую инфраструктуру страны, перед которыми американцы практически бессильны сегодня.
Закончил свое выступление генерал вполне традиционно, в духе: "Денег дай". "Мы должны инвестировать в нашу оборону, если мы собираемся сохранить нашу способность защищать страну. И я думаю, что делать это нужно безотлагательно", - заключил О`Шонесси.
Такая концовка его речи наводит на мысль, что командующий несколько сгущает краски, дабы заставить сенаторов раскошеливаться. Впрочем, чересчур утрировать он не стал бы – конкуренция среди американских силовиков за инвестиции предельно жесткая, и если бы он "хватил через край", его бы моментально вывели на чистую воду.
Отметим, что на протяжении последних лет в США лелеяли план "молниеносного обезоруживающего удара", осуществляемого неядерными средствами по центрам управления и пусковым позициям РВСН противника. По мнению американских стратегов, такой подход мог обеспечить быструю победу без опасности втягивания в ядерную войну. Эксперты полагали, что важная роль в этих планах отводилась пусковым установкам, размещенным в непосредственной близости от наших границ и способным запускать ракеты класса "земля-земля".
Однако теперь, благодаря достижениям нашего ВПК, это американское преимущество удалось нивелировать и достичь определенного паритета. Теперь даже о гипотетической возможности безнаказанного удара не может быть и речи. И это, как мы видим из речи генерала О`Шонесси, вынуждены признать и американцы.
Борис Дмитриев
Газета "Военно-промышленный курьер",
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
- В новости упоминаются