США констатировали свою уязвимость

Американский генерал признал, что Россия тоже может нанести "молниеносный обезоруживающий удар"

Последние достижения российских оружейников сделали территорию Соединенных Штатов открытой для молниеносного удара гиперзвуковых ракет, в том числе и с неядерными боеголовками. Об этом, как сообщает Washington Times, заявил начальник Североамериканского аэрокосмического командования (NORAD) генерал Терренс О’Шонесси в своем выступлении перед Сенатом США.

По его словам, Россия теперь имеет возможность нанести удар по целям в глубине США "из-за пределов радиолокационного покрытия".

Генерал утверждает, что Кремль в довесок к ядерным силам сдерживания, обеспечивающим более полувека мир на планете, развернул еще и группировку ракет, несущих неядерные боеголовки и обладающих улучшенными характеристиками по сравнению с предыдущими образцами, прежде всего – большей дальностью и точностью.

О’Шонесси утверждает, что новейшей ракете "Авангард", летящей с гиперзвуковой скоростью, нужно не более пятнадцати минут, чтобы, пробив американскую ПРО, ударить по объектам в глубине территории США. Причем, если она будет выпущена из-за пределов радиолокационного покрытия NORAD (а такая возможность есть), то времени на реагирование практически не остается.

Упомянул генерал и "Калибры", состоящие на вооружении ВМС РФ, обладающие высокой точностью при работе по наземным объектам и "угрожающие северным рубежам США".

Коснулся О’Шонесси, в своем выступлении и носителей грозного ракетного вооружения, среди которого выделил новые российские субмарины класса "Северодвинск", которые стали "гораздо тише и смертоноснее". Упомянул генерал и воздушные ракетоносцы Ту-95 и Ту-160, чьи полеты в непосредственной близости от американской территории стали происходить с пугающей Вашингтон регулярностью.

Коснулся командующий и угрозы кибератак, способных парализовать военную и гражданскую инфраструктуру страны, перед которыми американцы практически бессильны сегодня.

Закончил свое выступление генерал вполне традиционно, в духе: "Денег дай". "Мы должны инвестировать в нашу оборону, если мы собираемся сохранить нашу способность защищать страну. И я думаю, что делать это нужно безотлагательно", - заключил О`Шонесси.

Такая концовка его речи наводит на мысль, что командующий несколько сгущает краски, дабы заставить сенаторов раскошеливаться. Впрочем, чересчур утрировать он не стал бы – конкуренция среди американских силовиков за инвестиции предельно жесткая, и если бы он "хватил через край", его бы моментально вывели на чистую воду.

Отметим, что на протяжении последних лет в США лелеяли план "молниеносного обезоруживающего удара", осуществляемого неядерными средствами по центрам управления и пусковым позициям РВСН противника. По мнению американских стратегов, такой подход мог обеспечить быструю победу без опасности втягивания в ядерную войну. Эксперты полагали, что важная роль в этих планах отводилась пусковым установкам, размещенным в непосредственной близости от наших границ и способным запускать ракеты класса "земля-земля".

Однако теперь, благодаря достижениям нашего ВПК, это американское преимущество удалось нивелировать и достичь определенного паритета. Теперь даже о гипотетической возможности безнаказанного удара не может быть и речи. И это, как мы видим из речи генерала О`Шонесси, вынуждены признать и американцы.

Борис Дмитриев

Газета "Военно-промышленный курьер",