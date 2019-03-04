Дальний беспилотник ВВС США провел пятичасовую разведку у Черноморского побережья России

Перед этим он в течение семи часов вел разведку в небе над Донбассом

Лондон. 1 марта. ИНТЕРФАКС - Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk в пятницу совершил многочасовой разведывательный полет вблизи Крыма и Кубани, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, тяжелый беспилотник RQ-4B Global Hawk с бортовым номером 10-2043, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, начиная с 17:15 мск в пятницу, в течение около пяти часов курсировал по линии вдоль западного и южного Крыма, к югу от Керченского пролива и близ побережья Краснодарского края. В общей сложности он совершил не менее четырех пролетов вдоль морской границы России на Черном море от западного побережья Крыма до Большого Сочи.

При этом беспилотник, способный вести разведку на сотни километров вглубь территории противника, в районе Севастополя приближался к российским берегам на расстояние около 30 км, то есть фактически шел по кромке российской морской границы; в районе Керченского пролива, Новороссийска и Туапсе - на 40 км. Полет выполнялся на высоте около 16 тыс. метров.

Ранее в пятницу этот же американский беспилотник совершил семичасовой разведывательный полет вдоль линии разграничения в Донбассе, находясь в контролируемом Киевом воздушном пространстве на высоте около 15,5 тыс. метров.

При этом в ходе выполнения задания беспилотник, по меньшей мере, шесть раз подлетал на расстояние 37-60 км к граничащим с Украиной Белгородской, Воронежской и Ростовской областям России.

Стратегический беспилотник RQ-4B Global Hawk, на борту которого находится камера высокого разрешения, инфракрасный сенсор и радар для отслеживания движущихся объектов, предназначен для ведения стратегической воздушной разведки на глубину более 300 км. При полете на больших высотах Global Hawk способен производить обзор больших территорий, осуществлять разведку точечных целей с высоким разрешением и передавать развединформацию командованию в реальном режиме времени через спутниковый канал связи. RQ-4A Global Hawk, имеющий взлетную массу 15 тонн и размах крыла около 40 метров, может патрулировать в течение 30 часов на высоте до 18 тыс. м.

Как сообщалось, аналогичные разведывательные полеты вблизи границ России на Черном море американские стратегические беспилотники в текущем году совершали также 15 февраля и 19 и 15 января. При этом задания выполнялись совместно либо со стратегическим разведывательным самолетом ВВС США RC-135U, либо с морскими разведчиками ВМС США P-8A Poseidon.