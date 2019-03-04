Три самолета НАТО заметили у российских границ

МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Самолеты ВВС США и НАТО провели разведку у российских границ, сообщает ресурс PlaneRadar в своем Twitter.

В районе 15:00 по московскому времени у границ России зафиксировали самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3A с бортовым номеров LX-N90452. Он провел разведку близ Ленинградской и Псковской областей, находясь в воздушном пространстве прибалтийских стран.

Другой самолет — Boeing RC-135V с бортовым номером 64-14845 — поднялся в воздух с британского аэродрома Милденхолл. Он проводил разведку у границ Калининградской области в воздушном пространстве Польши и Литвы. Часть маршрута пролегала в зоне полетной информации российского региона.

Также, американский патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon с бортовым номером 168438, вылетевший с аэродрома Сигонелла в Италии, провел разведку у Черноморского побережья России.

Наблюдательный полет

Сообщалось также, что 1 марта около 6:05 по московскому времени в небе над Комсомольском-на-Амуре появился американский самолет Boeing OC-135B Open Skies с бортовым номером 61-2670. Его полет проходил в рамках международного Договора по открытому небу, подписанного странами ОБСЕ в 1992 году. Соглашение позволяет проводить разведку над территорией других стран-участниц.

В последнее время иностранные самолеты-разведчики все чаще появляются у границ России. Всего за прошлый год ВКС России обнаружили и сопроводили более 980 тысяч летательных аппаратов. Около трех тысяч из них – иностранные боевые самолеты и самолеты-разведчики.

В Минобороны неоднократно предостерегали Пентагон от подобных операций.