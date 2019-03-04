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04.03.2019
Lenta.ru

Готовую замену "Союзу" показали изнутри

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Источник изображения: lenta.ru

НАСА выложило на YouTube ролик, демонстрирующий интерьер герметичной кабины пилотируемого корабля Crew Dragon, который в марте должен впервые отправиться (без экипажа) к Международной космической станции (МКС).



Пуск ракеты Falcon 9 с Crew Dragon запланирован 2 марта со стартовой площадки 39A Космического центра Кеннеди (Флорида). Примерно через сутки космический корабль должен пристыковаться к МКС. На Землю Crew Dragon вернется 8 марта.

В сентябре 2014 года НАСА выбрало компании SpaceX и Boeing победителями программы CCtCap (Commercial Crew Transportation Capability), предполагающей создание пилотируемых космических кораблей для полетов на околоземную орбиту.

Последний пилотируемый полет НАСА в космос проходил с 8 по 10 июля 2011 года в рамках программы Space Shuttle. После этого людей на МКС доставляют исключительно советско-российские корабли серии "Союз".

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Страны
Россия
Компании
Boeing
NASA
SpaceX
Проекты
Falcon РН
МКС
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