Израильский аппарат "Берешит" доставит на Луну электронную библиотеку в 200 Гб

В ней собраны основные знания, накопленные человечеством

НЬЮ-ЙОРК, 1 марта. /ТАСС/. На борту израильского аппарат "Берешит", направляющегося к Луне, находится электронная библиотека объемом 30 млн страниц, содержащая основные знания, накопленные человеческой цивилизацией. Об этом сообщила в пятницу телекомпания NBC. На 21 никелевом диске каждый толщиной около 40 микрон записаны около 200 Гб информации, в частности вся англоязычная версия "Википедии", несколько десятков тысяч романов и справочников, сведения о 5 тыс. языков и около 1,5 млрд образцов перевода с одного языка на другой.

"Лунная библиотека" призвана стать своеобразной гарантией того, что накопленная человечеством мудрость будет сохранена для далеких потомков, привела телекомпания слова Новы Спивак из неправительственной организации Arch Mission Foundation в Лос-Анджелесе. Эта организация, отметила NBC, стремится создать размещенный в космосе архив, способный уцелеть на протяжении 6 млрд лет - то есть в миллион раз дольше, чем самая древняя из сохранившихся к настоящему времени надписей.

"Одна из важнейших проблем, с которой мы сталкиваемся в процессе эволюции - это амнезия, касающаяся наших прежних ошибок, а также отсутствие контрмер для того, чтобы не допустить их повторения, - отметила Нова Спивак. - Для того, чтобы гарантировать выживание человечества, мы должны знать, какие меры были результативными, а какие - нет и поделиться этими знаниями с потомками".

Директор центра фундаментальных физических исследований в Университете штата Аризона Пол Дэвис считает идею создания "Лунной библиотеки" символическим и важным шагом. "Это заставляет людей задуматься о месте человечества во Вселенной", - привела его мнение телекомпания NBC.

Израильский аппарат "Берешит", название которого на иврите означает библейскую Книгу Бытия и первую книгу Торы, массой 585 кг создавался в рамках проекта Google Lunar X Prize ("Гугл Лунар Экс Прайз"). Согласно его условиям, частная компания, первой доставившая на Луну автоматическую станцию, способную перемещаться по поверхности естественного спутника Земли на дистанцию не менее 500 метров, получит приз в 20 млн долларов. В марте 2018 года компания Google отменила этот конкурс, однако израильская компания SpaceIL ("Спейс-Ил") продолжила работу над лунным модулем, затратив на проект около 88 млн долларов.

21 февраля компания SpaceX вывела "Берешит" на траекторию полета к Луне. Его путешествие к спутнику должно занять два месяца, и в случае успеха Израиль станет четвертой страной после России, США и Китая, доставившей автоматическую станцию на поверхность Луны.

Местом для посадки выбрано Море Ясности, где находится одна из лунных магнитных аномалий. В задачу аппарата входит осуществление научного эксперимента по измерению магнитного поля Луны. "Берешит" не имеет терморегуляции и сможет проработать не более двух суток. После перегрева его электроника выйдет из строя. Завершив свою миссию, он вместе с капсулой, содержащей "Лунную библиотеку", останется на Луне.