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04.03.2019
Военное обозрение

Великобритания планирует создать новые военные базы за рубежом

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В конце декабря 2018 года Уильямсон заявил, что Британии нужны две новые постоянные военные базы. Предполагается, что это поможет Соединенному Королевству стать "настоящим глобальным игроком", особенно после Brexit.

Источник изображения: Getty Images

В Сингапуре и Брунее уже так или иначе представлен британский контингент. В Сингапуре расположена Naval Party 1022 – подразделение, отвечающее за техническое обеспечение британских кораблей и техники, находящихся в порту Сембаванг. NP1022 – это также символ британского вклада в Оборонное соглашение пяти держав (Великобритания, Австралия, Новая Зеландия, Малайзия и Сингапур).

В Брунее находится легкий мотопехотный батальон Королевских гуркских стрелков. 7-й корпус армейской авиации (вертолеты Bell 212) поддерживает сухопутные силы. Эти подразделения могут оказывать поддержку султану Брунея, а также сопровождать другие элементы ВС Британии, когда это необходимо. В Брунее служат около 2000 британцев, включая гражданский персонал, которые меняются каждые 5 лет.

Говорить о том, что "Великобритания возвращается в Азию", намекая на не так давно окончившуюся эпоху деколонизации, не приходится. Англосаксы никуда и не уходили. Британское военное присутствие в Брунее – один из примеров того, что Лондон хочет сохранить свое влияние в Юго-Восточной Азии даже после того, как Малайзия обрела независимость, а Гонконг добился административной автономии. В свете растущего напряжения между США и Китаем значимость британских позиций в Брунее может возрасти еще больше. "Новая военная база" по сути не станет ничем новым, а только усилит уже имеющиеся там силы.

Карибское море, в свою очередь, никогда не было приоритетным направлением оборонной политики Великобритании. Только в 2017 году, когда сезон ураганов обрушился на британские заморские территории в этом регионе и силовые структуры Великобритании не оказали никакой помощи населению, правительство задумалось о создании там военной базы.

Гайана была британской колонией до 1966 года. Страна расположена на территории Латинской Америки, но с точки зрения географии, культуры и экономики она ближе к региону Карибского моря, нежели к остальной части южного континента.

Тропические леса Гайаны – идеальное место для проведения разного рода учений, но, конечно, не это стало определяющим фактором для возможного создания здесь военной базы. Государство граничит с Венесуэлой, которая имеет давние территориальные претензии на западную часть (почти 50% территории) Гайаны. Спор обострился в 2015 году, когда на спорном участке Гайана-Эссекибо началась разведка нефтяных месторождений.

Военная база на острове Монтсеррат способствовала бы улучшению экономики на этой территории и помогла бы обеспечить поддержку населению британских заморских территорий, если это будет нужно. В Карибском регионе проживают 140 тысяч британских граждан на островах Ангилья, Кайман, Монтсеррат, Теркс и Кайкос, а также на Британских Виргинских островах.

По мнению автора Телеграм-канала "Брюссельский стукач", в желании Великобритании увеличить "глобальный охват" может оказаться больше проблем, чем выгоды. Как минимум, потому что Brexit определенно скажется на экономике государства, а для строительства новых баз потребуются значительные финансовые средства.

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Венесуэла
Гайана
Китай
Малайзия
Новая Зеландия
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Продукция
Bell-212
Кайман МБТС
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