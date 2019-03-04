Войти
04.03.2019
ИноСМИ

Aydnlk (Турция): военные корабли США и России встретились в Босфоре

469
0
0
Ракетный эсминец США "Дональд Кук" вошел в порт Одессы
Ракетный эсминец США "Дональд Кук" вошел в порт Одессы.
Источник изображения: © РИА Новости, Стрингер

Турецкая газета сообщает, что военные корабли США и России прошли пролив Босфор из Черного моря в Мраморное. Первым в пролив зашел американский военный корабль, который находился в Черном море 11 дней, затем — российский «Адмирал Эссен», следующий курсом в Средиземное море. Газета обращает внимание, что во время прохождения пролива военные на обоих кораблях несли дежурство возле корабельных вооружений.


Эсминец американских ВМС "Дональд Кук" (Donald Cook) с бортовым номером 75, несущий управляемые ракеты, и фрегат "Адмирал Эссен" с бортовым номером 490, который стоит на вооружении Черноморского флота России и также оснащен управляемыми ракетами, около 08.00 встретились у входа в Босфор из Черного моря. В пролив сначала зашел американский военный корабль. Затем - "Адмирал Эссен", один из самых современных кораблей российского флота. Корабли при их прохождении друг за другом сопровождали турецкие катера береговой охраны. Обратил на себя внимание тот факт, что военные на кораблях осуществляли дежурство возле корабельных вооружений.

Американский корабль вернулся назад спустя 11 дней

11 днями ранее американский военный корабль прошел через пролив Босфор и вышел в Черное море, где какое-то время осуществлял задачи по патрулированию. Еще корабль посетил украинский порт Одесса. Сегодня "Дональд Кук" покинул Черное море и проследовал в Мраморное море.

Один из самых современных боевых кораблей России

Российский военный корабль, оснащенный управляемыми ракетами и другим современным вооружением, завершил прохождение через пролив одновременно с американским боевым кораблем и тоже вышел в Мраморное море. Сообщается, что российскому кораблю была поставлена задача по дислокации в Средиземном море.


Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ.

Права на данный материал принадлежат ИноСМИ
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Турция
Украина
Продукция
Arleigh Burke
Проекты
1135 Буревестник
ЧФ
Похожие новости
04.03.2019
Окружили фрегаты: как "Дональд Кук" покидал Черное море
04.03.2019
Опубликованы кадры встречи российского фрегата с американским эсминцем
26.02.2019
К Украине идет эсминец ВМС США с крылатыми ракетами "Томагавк"
18.04.2017
Заложники международного права
25.05.2016
Шаланды, полные шрапнели
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.03 16:30
  • 2
Отставного генерала арестовали за мошенничество с "мертвыми душами"
  • 04.03 16:21
  • 1
В США оценили Т-90М с боекомплектом 3ВОФ128 "Тельник"
  • 04.03 16:10
  • 4
В России признали неспособность "освоить некоторые технологии"
  • 04.03 16:06
  • 1
США готовят рои РЭБ-беспилотников
  • 04.03 16:05
  • 14
Полевые испытания самоходки "Лотос" завершатся в 2019 году
  • 04.03 16:02
  • 4
Российская БМП-2 оказалась отлично приспособлена к войне в пустыне
  • 04.03 15:47
  • 1
В НПО "Андроидная техника" заявили, что начинать освоение Марса должны роботы
  • 04.03 15:25
  • 1
Генштаб призвал активизировать исследования по защите от угроз в космосе
  • 04.03 15:09
  • 2
Для российских военных разработали робота-санитара
  • 04.03 15:08
  • 1
Корабль "Федерация" будет летать к МКС только в рамках испытаний
  • 04.03 15:02
  • 1
Корабль "Федерация" будет проходить испытания в 2022-2025 годах - Рогозин
  • 04.03 14:52
  • 2
Промахи индийских ВВС при использовании SPICE-2000 оценили в сотни метров
  • 04.03 14:52
  • 3
Замначальника ГШ ВСУ обвинил ЛДНР в применении снаряда "Краснополь"
  • 04.03 14:37
  • 15
Названы сроки создания российских атомных эсминцев типа "Лидер"
  • 04.03 14:27
  • 9
Опрос: большинство американцев считают Россию "критической угрозой"