Aydnlk (Турция): военные корабли США и России встретились в Босфоре

Турецкая газета сообщает, что военные корабли США и России прошли пролив Босфор из Черного моря в Мраморное. Первым в пролив зашел американский военный корабль, который находился в Черном море 11 дней, затем — российский «Адмирал Эссен», следующий курсом в Средиземное море. Газета обращает внимание, что во время прохождения пролива военные на обоих кораблях несли дежурство возле корабельных вооружений.

Эсминец американских ВМС "Дональд Кук" (Donald Cook) с бортовым номером 75, несущий управляемые ракеты, и фрегат "Адмирал Эссен" с бортовым номером 490, который стоит на вооружении Черноморского флота России и также оснащен управляемыми ракетами, около 08.00 встретились у входа в Босфор из Черного моря. В пролив сначала зашел американский военный корабль. Затем - "Адмирал Эссен", один из самых современных кораблей российского флота. Корабли при их прохождении друг за другом сопровождали турецкие катера береговой охраны. Обратил на себя внимание тот факт, что военные на кораблях осуществляли дежурство возле корабельных вооружений.

Американский корабль вернулся назад спустя 11 дней

11 днями ранее американский военный корабль прошел через пролив Босфор и вышел в Черное море, где какое-то время осуществлял задачи по патрулированию. Еще корабль посетил украинский порт Одесса. Сегодня "Дональд Кук" покинул Черное море и проследовал в Мраморное море.

Один из самых современных боевых кораблей России

Российский военный корабль, оснащенный управляемыми ракетами и другим современным вооружением, завершил прохождение через пролив одновременно с американским боевым кораблем и тоже вышел в Мраморное море. Сообщается, что российскому кораблю была поставлена задача по дислокации в Средиземном море.

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