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04.03.2019
ТАСС

Воронежский завод "Турбонасос" технически перевооружат для выполнения новых заказов

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Стенд Роскосмоса
Стенд Роскосмоса.
Источник изображения: www.roscosmos.ru

Глава госкорпорации не уточнил, о каких заказах идет речь

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Воронежской предприятие "Турбонасос" пройдет техническое переоснащение под новые заказы. Об этом сообщил в пятницу генеральный директор Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter.

"Еще одно воронежское предприятие Роскосмоса "Турбонасос" разрабатывает и изготавливает насосы, энергетические системы и турбины для ракетно-космической техники, а также для ТЭК, металлургической и химической отраслей. Предприятие будет технически перевооружено под новые заказы", - отметил Рогозин.

О каких заказах идет речь, глава госкорпорации не уточнил.

Ранее в пятницу во время посещения Воронежского механического завода генеральный директор Роскосмоса сообщил, что госкорпорация будет усиливать работу по увеличению контрактов по линии диверсификации ракетно-космической отрасли. Для этих целей будут исполняться контракты под энергетические проекты на производство нефтегазового оборудования.

В январе Рогозин сообщил журналистам, что основным направлением диверсификации госкорпорации выбрана космическая энергетика. При этом компании, которые создают системы управления ракетами, помогут найти залежи полезных ископаемых.

Сейчас "Турбонасос" производит одноименные агрегаты, компрессоры, насосы, запорно-регулирующую арматуру, гидроциклоны и другую аппаратуру. Предприятие входит в структуру Роскосмоса.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
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Компании
ВМЗ
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
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