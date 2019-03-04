Донбасс стал полем битвы российских и западных дронов

С точки зрения военной теории война в Донбассе поначалу выглядела как архаичный конфликт, в котором столкнулись две силы еще как бы советского образца – ВСУ и ополчение. Но шаг за шагом характер конфликта изменился. Все чаще там применяют современные технологии и методы ведения войны. На днях Киев отчитался об успехе испытаний своего нового боевого БПЛА. Насколько близки к реальности эти бравурные реляции?

Модернизированный и усовершенствованный украинский беспилотник Spectator-М1 прошел успешные испытания "в условиях, приближенных к боевым" на одном из полигонов ВСУ. Об этом на этой неделе сообщил УНИАН со ссылкой на разработчика дрона – "Укроборонпром", обнародовав видеозапись испытаний.

Сообщается, что модернизированный БПЛА получил новый тепловизор, новую станцию управления, а также уменьшенный вес. Это должно позволить беспилотнику дольше находиться в воздухе.

Кроме того, как пишут украинские оборонщики, на маневрах была проверена способность беспилотников выполнять задания в условиях активного использования противником средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

"Понять по этому видео, насколько Spectator-М1 способен противодействовать современным системам РЭБ, конечно, нельзя. Но на самом деле, это маловероятно, – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Центра анализа стратегий и технологий Сергей Денисенцев. – И дело даже не в общем уровне украинского ВПК. Он просто слишком маленький, чтобы уверенно говорить о его устойчивости. В нем в принципе невозможно разместить ни достаточной мощности передатчик, который смог бы пробивать помехи, ни достаточной массы приемник".

Обычно такой устойчивостью обладают тяжелые беспилотники, напоминает эксперт.

"В них действительно такая задача решена. Там мощнее передатчик, мощнее топливно-энергетические элементы, задача также решена за счет дублирования, за счет направленных антенн и других вещей. А когда ты видишь БПЛА в несколько кило массы, а тебе говорят, что он защищен, то у тебя вопросы возникают. Так что эта оценка не на уровне инсайда, а на уровне бытовой логики", – отметил Денисенцев.

"В целом проект Spectator на Украине развивается давно. Там уже лет пять экспериментируют с ним. Но, по сути, это все еще продвинутый авиамоделизм, это не уровень современных ударных беспилотников, это далеко не Reaper и не Predator", – подытожил эксперт.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Украина еще в 2017 году испытала первый, базовый Spectator ("Спектэйтор"). Моноплан был разработан предприятием "Меридиан" им. Сергея Королева и Киевского политехнического института.

Сообщалось, что базовый дрон способен выполнять как военные, так и гражданские задачи – вести оптико-электронную разведку местности, мониторинг водных, лесных массивов, нефте- и газопроводов, ЛЭП. Заявлено, что дроны могут набирать высоту до 2 км и скорость до 120 км/час. Время непрерывного полета составляет два часа с дистанцией приема сигнала до 30 км.

"То, что украинцы провели испытания, еще ни о чем не говорит. У них есть несколько проектов, которые предприятия продвигают по собственной инициативе. Они обычно испытывают их в войсках, но до серийного запуска дела не доходит. Это далеко не первый проект. Это проблема, в основном ограниченная финансами", – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Антон Лавров.

"В целом же способность действовать в условиях РЭБ сейчас активно развивается по всему миру, поскольку РЭБ становится одним из основных способов борьбы с беспилотниками. Везде исследуются подходы, которые позволяют дронам действовать автономно. Например, это высокоточные навигационные системы и автономные средства навигации – на случай потери сигнала с базовой станцией или со спутником", – пояснил эксперт.

Лавров напомнил: обе стороны конфликта в Донбассе с самого начала активно использовали малые БПЛА. "Сначала это были в основном коммерчески доступные модели, такие как квадрокоптеры "Фантом" и китайские беспилотники самолетного типа. Говорят, что далеко от этого так и не ушли. Серьезных, тяжелых беспилотников у армии Украины до сих пор нет", – подытожил Лавров.

На войне в Донбассе средства РЭБ играют очень важную роль, соглашается Денисенцев.

"Там ведь стационарная линия фронта, и роль беспилотной разведки очень велика,

– подчеркнул Денисенцев. – В итоге Донбасс стал полигоном для систем РЭБ – как российского происхождения, так и западного. Они там соревнуются. Украинцы часто жалуются, что против них применяются самые современные российские системы РЭБ. Но уровень самой украинской армии и радиоэлектроники – не самый показательный. Они пытаются достать, приобрести какие-то современные системы производства стран НАТО или Израиля. Но поскольку линия фронта не движется, то сложно судить, кто ведет в этом соревновании, кто там набрал явное преимущество.

Дроны играют определенную роль в формировании облика армии Украины, признал редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков. "Рассчитывать на полномасштабную военную помощь из-за границы Киеву не приходится, поэтому украинцы ищут из своих резервов, из того, что у них там есть, что они получили из советского наследия", – напоминает газете ВЗГЛЯД Леонков.

"При этом создание подобного рода беспилотников, других всяких летающих средств, а также противотанковых и других комплексов Украина проводит своеобразным образом. В качестве объектов, по которым они работают, выбираются здания и сооружения на территории ДНР-ЛНР, либо мишени вообще живые – люди. Когда они говорят "испытания", надо понимать, что в качестве испытуемых выбираются граждане Украины, которые просто находятся по другую сторону баррикад", – подытожил российский эксперт.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне прошлого года появились сведения о массовой потере российских беспилотников. Украинский блогер Андрей Шор заявил, что экипажи ЗРК "Бук-М1" ВСУ на территории Донбасса сбили 24 беспилотника. "На сегодня среди экипажей "Бук-М1": первое место – девять сбитых "Орланов", второе место – семь сбитых, третье место – два экипажа по четыре", – написал Шор в своем Facebook. При этом блогер ссылается на данные форума waronline.org (ВОЛ).

Как известно, "Орлан-10" – российский многофункциональный беспилотный комплекс, предназначенный для ведения наблюдения за протяженными и локальными объектами в труднодоступной местности.

Ранее представитель Центра беспилотной авиации ДНР Александр Жучковский рассказывал газете ВЗГЛЯД, что БПЛА, выполняющие роль корректировщиков огня, позволили артиллерии непризнанной республики значительно увеличить свою эффективность.

Военные эксперты давно признали, что Донбасс стал полем для массового применения беспилотников с обеих сторон конфликта. Еще в 2016 году блог bmpd растиражировал презентацию Специального технологического центра Михайловской военной артиллерийской академии. В ней излагались результаты эксперимента по созданию разведывательно-огневого комплекса (РОК) на базе БПЛА "Орлан-10" и дивизиона самоходных 122-мм гаубиц 2С1 "Гвоздика", а главное – его боевого применения в Донбассе. Позднее академия не подтверждала и не опровергала подлинность документа.

В частности, в презентации содержался скриншот с видео, переданного БПЛА "Орлан-10" в процессе боевого применения разведывательно-огневого комплекса. Судя по снимку, украинская боевая техника и войска были расположены непосредственно в населенном пункте. Подробно освещались результаты поражения боксов артиллерийской батареи батальона "Феникс" 79-й десантно-штурмовой бригады, дислоцированной в Марьинке в мае 2016 года.

Андрей Резчиков,Юрий Зайнашев