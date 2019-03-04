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04.03.2019
WarSpot

Польша вооружится истребителями F-35?

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Источник изображения: warspot.ru

ВВС Польши планируют закупить 32 истребителя пятого поколения. Вчера, 28 февраля, портал defensenews.com сообщил о том, что Минобороны Польши утвердило новый план военной модернизации общей стоимостью $49 млрд.

По словам польского министра обороны Мариуша Блащака, он подписал новый план, в рамках которого до 2026 года Польша намерена потратить на закупки нового вооружения и военной техники 185 млрд злотых ($49 млрд).

Новейший истребитель-бомбардировщик F-35A.

Источник изображения: f-35.com

Ключевой задачей нового плана является покупка 32 истребителей пятого поколения. Кроме того, в рамках документа для Вооружённых сил Польши должны быть закуплены новые системы ПВО, боевые вертолёты, системы кибербезопасности и субмарины.

Учитывая небольшой "ассортимент" истребителей пятого поколения, вероятнее всего, Польша рассчитывает приобрести американские F-35. Новые самолёты нужны для замены морально устаревшего парка Су-22 и МиГ-29.

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Оригинал публикации
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Страны
Польша
США
Продукция
F-35
F-35A
Ка-32
МиГ-29
Су-22
Проекты
Истребитель 5 поколения
Кибербезопасность
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