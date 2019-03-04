Польша вооружится истребителями F-35?

ВВС Польши планируют закупить 32 истребителя пятого поколения. Вчера, 28 февраля, портал defensenews.com сообщил о том, что Минобороны Польши утвердило новый план военной модернизации общей стоимостью $49 млрд.

По словам польского министра обороны Мариуша Блащака, он подписал новый план, в рамках которого до 2026 года Польша намерена потратить на закупки нового вооружения и военной техники 185 млрд злотых ($49 млрд).

Новейший истребитель-бомбардировщик F-35A. Источник изображения: f-35.com

Ключевой задачей нового плана является покупка 32 истребителей пятого поколения. Кроме того, в рамках документа для Вооружённых сил Польши должны быть закуплены новые системы ПВО, боевые вертолёты, системы кибербезопасности и субмарины.

Учитывая небольшой "ассортимент" истребителей пятого поколения, вероятнее всего, Польша рассчитывает приобрести американские F-35. Новые самолёты нужны для замены морально устаревшего парка Су-22 и МиГ-29.